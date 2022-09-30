У п’ятницю, 30 вересня, на своєму засіданні уряд схвалив постанову, згідно з якою від 1 жовтня збільшується розмір компенсації людям, які надали тимчасове житло переселенцям у межах програми «Прихисток». Власники житла, які прийняли у себе ВПО, щомісяця отримуватимуть за кожного переселенця 900 грн компенсації на житлово-комунальні послуги.

«Програмою передбачено державну компенсацію за житлово-комунальні послуги тим, хто безоплатно прихистив внутрішньо переміщених осіб із ТОТ чи зон проведення воєнних (бойових) дій. Власники житла, що розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 грн, замість 450 грн, за кожну таку особу на місяць», – повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У міністерстві розповіли, що нещодавно уряд схвалив ще одну новацію: при нарахуванні субсидій згадана компенсація не буде обчислюватися як отриманий дохід.

Також окремо розширено перелік закладів, які отримуватимуть компенсацію за комунальні послуги, якщо прихистять ВПО. Таке право матимуть не лише державні та комунальні підприємства, а і юридичні особи, ФОПи, релігійні організації й інші.

У відомстві розповіли, що збільшення компенсації стало можливим завдяки оновленому меморандуму про співпрацю, який було укладено між урядом та Товариством Червоного хреста України.

Нагадаємо, у березні уряд ухвалив рішення про компенсації за комунальні послуги для українців, які розмістили у себе переселенців.