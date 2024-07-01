Кріштіану Роналду є найкращим бомбардиром чемпіонатів Європи

У різних куточках світу відбуваються дві континентальні першості – в Німеччині у розпалі Євро, а у США – Кубок Америки («Копа Америка»). В обох турнірах беруть участь два найкращі футболісти сучасності – португалець Кріштіану Роналду та аргентинець Ліонель Мессі.

Вперше головні бомбардири континентальних чемпіонатів одночасно не змогли забити на груповому етапі своїх турнірів. Обидва футболісти віддали лише по одній результативній передачі у трьох поєдинках цієї стадії.

Роналду (5-разовий володар «Золотого м’яча») є найкращим бомбардиром чемпіонатів Європи: португалець забив 14 голів у 24 матчах (11 з них – на груповому етапі кожного з шести різних розіграшів континентальної першості). Для Роналду безгольова серія на груповому етапі Євро-2024 – перша в історії його виступів на чемпіонатах Європи. Своєю чергою Мессі (8-разовий володар «Золотого м’яча») взяв участь вже у семи розіграшах «Копа Америки». Аргентинець реалізував 13 м’ячів у 36 поєдинках і лише у 2011 та 2024 роках не відзначився голом на груповому етапі Кубка Америки.

Нагадаємо, збірна Португалії вийшла у плей-офф Євро-2024 з першої сходинки – команда Роберто Мартінеса на шляху до 1/8 фіналу турніру здолала Чехію (2:1) і Туреччину (3:0), але несподівано поступилась Грузії (0:2). Роналду взяв участь у всіх трьох матчах. 1 липня португальці боротимуться за вихід у чвертьфінал Євро зі словенцями.

Своєю чергою Аргентина на Кубку Америки перемогла Канаду (2:0), Чилі (1:0) та Перу (2:0). Мессі зіграв лише у двох іграх групового етапу, залишившись у матчі з перуанцями на лаві запасних. Суперником аргентинців у чвертьфіналі буде Еквадор, який випередив у групі Мексику завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів.