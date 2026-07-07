У Луцьку 25-26 липня вшосте відбудеться Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». У програмі події – дискусії, публічні інтерв’ю, поетичні читання, запис подкасту, музика, стендап і міждисциплінарні заходи.

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Учасниками фестивалю стануть понад 45 інтелектуалів, журналістів, митців і музикантів із 6 країн світу. Серед них: Хуан Антоніо Берньє, Марія Сотомайор (Іспанія); Вівіан Лавін (Чилі, онлайн); Жуан Піна (Португалія); Йоріс Ляєндайк (Нідерланди); Міколай Ґринберґ (Польща); Валерій Пузік, Любов Якимчук, Артем Чех, Олександр Бойченко, Яніна Соколова, Павло Деревʼянко, Галина Крук, Макс Кідрук, Альберт Цукренко («Хамерман Знищує Віруси»), Євген Лір, Світлана Тараторіна, Василь Карпʼюк, Мирослава Барчук, Анастасія Зухвала, Вахтанґ Кебуладзе, Тарас Лютий, Олеся Островська-Люта, Севгіль Мусаєва, Тарас Прокопишин (Україна) та інші. Ведуча фестивалю – Яна Брензей.

Фокус-тема цьогорічної «Фронтери» – «Межі причетності». Її розкриватимуть через чотири великі дискусії за участі українських та міжнародних гостей.

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«Цьогорічна «Фронтера» – про зв’язки між людьми, довіру та спільні дії, про безбар’єрність і чутливість до досвіду інших, про підтримку тих, хто захищає Україну і завдяки кому ми можемо працювати. Разом із фондом «Повернись живим» проводимо збір на потреби бригади «Любарт» – як ще одну можливість долучитися до спільної справи. Адже причетність – це вибір бути поруч настільки, наскільки можеш сьогодні», – говорить засновниця фестивалю Елла Яцута.

За словами куратора програми фестивалю Микити Москалюка, цьогорічна фокус-тема з’явилася з потреби осмислити ролі у суспільстві та їх вибір.

«Обговорювати причетність і дистанцію не в теорії, а на практиці, живучи в умовах війни, – ще той виклик. Та нам необхідна ця розмова: про дії і бездіяльність, що до них спонукає, як залучати тих, хто залишався осторонь, і не втрачати включених; про літературу й культуру в цілому, які віддзеркалюють стани і контексти, але й стають інструментами для роботи з суспільством; про досвіди, що в кожного різні, та їх синхронізацію. Важливо, що у програмі голосно звучать голоси військових та ветеранів. Ми раді, що у ній є і «погляд ззовні» від інтелектуалів з інших країн. «Фронтера» у 2026-му – про те, що місце кожного – тут, і кожен на своєму місці важливий», – розповідає Микита Москалюк.

Окрім літературної програми, на гостей чекають «Майже Інтелектуальне Шоу» від Підпільного Стендапу, перформанс солідарності «Echoes / Відлуння», запис подкасту «СучЦукрМуз», виступ хору «Оранта», а також концерти гуртів thekomakoma та секретної гості.

У межах фестивалю спільно з благодійним фондом «Повернись живим» відбувається збір на 1 млн грн на засоби зв’язку для бригади «Любарт».

«Фронтера» традиційно поєднає літературу, музику, публічні дискусії та міждисциплінарне мистецтво, створюючи простір для розмов про те, що сьогодні об’єднує українське суспільство та формує його майбутнє.

Організатор фестивалю – Літературна платформа «Фронтера». Фестиваль традиційно пройде у музейному просторі «Окольний замок».

Програма фестивалю

25 липня (субота)

11:00-11:20 – Відкриття фестивалю і промова Валерія Пузіка

11:20-12:20 – Хто такі «ми». Поетичні читання. Учасники: Ольга Ольхова, Любов Якимчук, Василь Карпʼюк, Ігор Мітров

12:25-13:20 – Фокусна дискусія «Межі причетності». Відчувати своїх. Учасники: Павло Деревʼянко, Галина Крук, Хуан Антоніо Берньє (Іспанія). Модераторка: Мирослава Барчук

13:25-14:10 – Довга історія причетності. Публічне інтервʼю з Наталією Старченко. Модератор: Микита Москалюк

14:20-15:15 – Коли кількох сторінок стає достатньо: важливі сенси малої форми. Учасники: Валерій Пузік, Олександр Бойченко, Марія Придьма. Модераторка: Тетяна Петренко

15:25-16:45 – Майже Інтелектуальне шоу від Підпільного Стендапу. Учасники: Настя Зухвала, Єгор Шатайло, Юра Коломієць, secret guest (TBA). Ведучий: Свят Загайкевич

17:00-18:05 – Фокусна дискусія. Межі причетності. Мовити про себе. Учасники: Данило Лубківський, Вівіан Лавін (Чилі), secret guest (TBA). Модераторка: Росана Тужанська

18:15-18:50 – Echoes / Відлуння. Перформанс солідарності

Олена Герасимʼюк та іноземні учасники/ці фестивалю

Подія у партнерстві з проєктом «Недописані» та за підтримки Посольства Іспанії в Україні

19:00-20:00 – Артем Чех, Олександр Бойченко: бесіда про нові тексти, відповідальність та безвідповідальність

20:10-20:55 – Читати призначено: книжкові рецепти на будь-який випадок. Учасники: Макс Кідрук, Яна Брензей. Модераторка: Анастасія Зухвала

21:00-22:00 – концерт thekomakoma

26 липня (неділя)

11:00-12:10 – СучЦукрМуз: як звучить література? Запис подкасту. Учасники: Артем Чех, secret guest (TBA). Модератор: Альберт Цукренко (учасник гурту «Хамерман Знищує Віруси»)

12:20-13:15 – Час фентезі й фантастики. Учасники: Світлана Тараторіна, Павло Деревʼянко, Макс Кідрук. Модератор: Кирило Лукаш

13:25-14:20 – Людина всередині системи. Учасники: Едуард Андрющенко, Жуан Піна (Португалія), Міколай Ґринберґ (Польща). Модераторка: Анастасія Левкова

14:30-15:30 – Фокусна дискусія. Межі причетності. Незмиреність. Учасники: Євген Лір, Любов Якимчук, Євген Шибалов. Модератор: Максим Щербина

15:40-16:40 – Медіа як простір пам’яті. Учасники: Мирослава Барчук, Йоріс Ляєндайк (Нідерланди), Севгіль Мусаєва, Тарас Прокопишин. Модераторка: Юлія Тимошенко

16:50-17:20 – «Ні, ні, я не ту кохав!», але тепер хором. Музична пауза під популярні волинські шлягери від хору «Оранта»

17:30-18:50 – Фокусна дискусія. Межі причетності. Хто ми – і чи хочемо це знати? Учасники: Світлана Одинець, Олеся Островська-Люта, Тарас Лютий. Модераторка: Софія Кочмар

18:55-19:55 – Хто такі «ми» завтра. Поетичні читання. Учасники: Валерій Пузік, Галина Крук, Хуан Антоніо Берньє (Іспанія), Марія Сотомайор (Іспанія)

20:00-20:40 – Бути причетними. Публічна розмова. Учасники: Яніна Соколова, Вахтанґ Кебуладзе. Модераторка: Яна Брензей

21:00-22:00 – концерт secret guest (TBA)

Дитяча програма

Другий рік поспіль Лабораторія дитячого читання НЦ «Мала академія наук України» «БараБука» готує спеціальну дитячу програму фестивалю для дітей 4–15 років та їхніх батьків. Юні відвідувачі разом із письменницями читатимуть і вигадуватимуть історії, малюватимуть, створюватимуть власних персонажів, розгадуватимуть загадки, говоритимуть про природу, пригоди, дружбу й силу уяви. До дитячої програми долучаться 9 українських авторок: Марія Артеменко, Зоряна Биндас, Ольга Куждіна, Галина Крук, Катерина Лазірко, Маргарита Левчук, Настя Музиченко, Слава Світова і Таня Стус.

«Сучасний культурний фестиваль неможливий без фокуса на дитячій аудиторії, — говорить керівниця проєкту «БараБука», дитяча письменниця, психологиня Таня Стус, — бо інакше ми як суспільство не матимемо інструментів впливу на майбутнє культурного процесу. Для «БараБуки» книгодрузячення на «Фронтері» — це про надважливе «зшивання» країни голосами сучасних письменників не лише географічно, а й на рівні поколінь. Поруч із серйозними дорослими розмовами та концертами, якими славиться фестиваль, дитяча програма створює магічну луцьку синергію, в якій часопростори батьків і дітей переплітаються в єдине ціле».

За словами засновниці фестивалю Елли Яцути, дитяча програма «Фронтери» передусім покликана залучати нові аудиторії та створювати простір, у якому комфортно бути всією родиною. Це один із способів відкрити культуру для різних аудиторій і зробити фестиваль справді доступним для батьків із дітьми.

«Ми хочемо, щоб дорослі могли відвідати події фестивалю, знаючи, що їхні діти теж проводять час цікаво, змістовно і з користю. Водночас дитяча програма — це можливість показати, що читання і література можуть бути захопливими, сучасними та живими. Нам важливо, щоб діти зростали в середовищі, де книжки, розмови про них і культурні події є природною частиною життя. Щоб вони бачили: література — це не лише шкільна програма, а й простір для уяви, відкриттів і спільного досвіду. Бо любов до читання виростає там, де є місце для цікавості, уяви й відчуття, що ти тут свій», — говорить Елла Яцута.

25 липня

11.00–11.45 — «Люблю тебе більше за все на світі!» — авторські читання добрих казок від Ольги Куждіної. Для дітей 3–7 років

12.00–12.45 — Гусінь вигадує історії: інтерактивні читання з майстеркою за книжкою Слави Світової. Інтерактивні читання зі Славою Світовою про мрії, фантазію та сміливість вигадувати власні світи. Для дітей 3–7 років

13.00–13.45 — Огірочок, що вдягнув сто сорочок: читання й малювання з Маргаритою Левчук. Авторка та ілюстраторка Маргарита Левчук розкриє секрети створення малюнків для книги. Для дітей 5+ років

15.00–15.45 — «Зубасті читання» з дитячою письменницею Марією Артеменко. Які таємниці приховують зуби? Де росте дерево — зубна щітка? Чому космонавти не люблять стоматологів? Для дітей віком 6+

16.00–16.45 — «Чому люди – це книги?»: гра-балачка з майстеркою від Тані Стус. Для дітей віком 6–10 років

17.00–17.45 — Воркшоп «Як (не) загубитися в літньому таборі» з Настею Музиченко. Літо — це час канікул, пригод, відпочинку на природі або… в таборі. Але що робити, якщо ти в таборі вперше? Як підготуватися до подорожі, щоб вона не обернулася на пригоду зі зникненням? Для дітей 8+

26 липня

11.00–11.45 — Ранкова руханка для малюків. Проводить дитяча письменниця Марія Артеменко. Для дітей віком 3 +

12.00–12.45 — Вельмишановна миша та інші герої — авторські читання з Галиною Крук. Для дітей віком 5+

13.00–13.45 — «Рятуємо морозиво – бережемо планету»: освіжімося з читанням-квестом за книжкою Катерини Лазірко «Снігове морозиво». Для дітей віком 3+

15.00–15.45 — Презентація серії книг Ольги Куждіної «Детективна агенція САМ». Для дітей 6–11 років

16.00–16.45 — Чудо-птах раз, чудо-птах два! Ігрова зустріч зі Славою Світовою за мотивами книжки «Чоловік, який рахував птахів». Для дітей віком 6+ років

17.00–17.45 — «Норд і Сталева сотня»: пригода для справжніх героїв із Зоряною Биндас. А що, як герої — це не тільки персонажі з фільмів, а люди поруч із нами? І що, як доброта — не не мінус, а плюс для справжнього захисника? Ця книжка виросла з реальної історії Героя України Сергія Коновала («Норд»). Для дітей віком 6+

Події «Фронтери» відбуватимуться українською та англійською мовою з перекладом. Усі заходи фестивалю проводитимуться з дотриманням норм безпеки під час воєнного стану. На локації передбачене укриття.

Фото надані пресслужбою фестивалю