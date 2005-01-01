Microsoft розпочав тестування нового шифрування чатів Skype

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 09:282450

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Microsoft розпочав тестування нового шифрування чатів Skype
фото The Verge
Вся переписка користувачів, які використовують Windows 10, почне повністю шифруватися у 2018 році

Компанія Microsoft почала тестувати функцію наскрізного шифрування в Skype для тексту, звукових повідомлень і файлів. Функція, що має назву Private Conversations, поки доступна передплатникам програми попередньої оцінки Skype на Windows, macOS, Linux, Android і iOS, пише The Verge.

В актуальній версії Skype вже використовуються захисні елементи, однак end-to-end шифрування є безпечнішим. Такий тип шифрування означає, що зміст повідомлень може бути прочитаний тільки відправником і отримувачем, вони не зберігаються на серверах Microsoft. Це не означає, що ці дані не можуть бути перехоплені, але це безпечніше, ніж більшість методів.

Наразі відкрити зашифрований чат можуть тільки двоє співрозмовників, для групових чатів ця функція поки недоступна.

Зазначається, що нова система захисту на основі Signal Protocol була розроблена творцями месенджера Signal. Вона є настільки надійною, що її використовують в WhatsApp, Facebook і навіть деяких сервісах корпорації Google.

Очікується, що вся переписка користувачів, які використовують Windows 10, почне повністю шифруватися вже в 2018 році, потім така можливість стане доступна і в клієнтах Skype для інших операційних систем.

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