На лікування і реабілітацію звільненого з полону Михайла Діанова українці зібрали понад 23 млн грн, а він віддав ці гроші на потреби побратимів

Співачка Оля Полякова зібрала понад 2 мільйони гривень на біонічні протези для українців, яких скалічила війна. Це стало можливим завдяки внеску захисника «Азовсталі» Михайла Діанова, який передав 1,7 млн грн, які для нього зібрали українці, повідомили в Першому ТМО м. Львова.

Оля Полякова, ставши амбасадоркою Національного реабілітаційного центру «Незламні», що ді є базі Першого ТМО м. Львова, разом з благодійною платформою dobro.ua запустили проект «Разом нас мільйони», мета якого – зібрати кошти на біонічні протези для українців, які постраждали від війни. Однак їй вдалося зібрати вдвічі більшу суму, завдяки внеску Михайла Діанова, який пожертвував 1,7 млн грн.

«Я шукав варіанти, як переадресувати частину вашої допомоги сами тим, хто як і я потребує повернення можливості обіймати рідних обома руками, а також ходити, можливо й тримати зброю. Це дуже важливий для мене напрямок, і я знайшов тих, хто вже допоміг багатьом ветеранам. Дякую Олі Поляковій за дуже своєчасну ініціативу і те, що саме завдяки їй я дізнався про проект», – повідомив Михайло Діанов.

Нагадаємо, після звільнення з полону Михайла Діанова українці зібрали на його лікування і реабілітацію понад 23 млн. грн. Лише за першу добу було зібрано понад 6, 5 млн грн. Утім оплатити необхідні Михайлу Діанову операції погодився Рінат Ахметов, тому усі пожертви чоловік вирішив передати на потреби поранених військових і дітей захисників «Азовсталі».