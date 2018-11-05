Мільярдер Юрій Косюк цьогоріч отримав від держави 812 мільйонів гривень дотацій
Минулого року «Миронівський хлібопродукт», що належить мільярдерові, став рекордсменом за сумою отриманих від держави дотацій
Підприємство мільярдера Юрія Косюка ТОВ «Вінницька птахофабрика» 1 листопада цього року отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік – 812 мільйонів гривень. Відповідну інформацію опублікував портал використання публічних коштів E-data, пише «Економічна правда».
За даними порталу, кошти надані за програмою часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів. До слова, у серпні «Вінницька птахофабрика» за цією програмою уже отримало 187 мільйонів гривень. Загалом це підприємство з початку року отримало 806 млн грн.
Перед цим, 31 жовтня, на засіданні уряд затвердив перерозподіл видатків за програмами підтримки агровиробників. У результаті на 500 млн грн (до 1,7 млрд грн) було збільшено програму компенсації вартості тваринницьких комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільгосппродукції без залучення банківських кредитів. Саме за цією програмою основним одержувачем і стала «Вінницька птахофабрика», яка входить до складу агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка.
Крім цього, ще два підприємства Юрія Косюка – «Зернопродукт МХП» та «Агрофорт» – отримали кошти на утримання корів. Сума дотацій становила 5,5 млн грн. Таким чином, з виділених 1,7 млрд грн на програму компенсації вартості тваринницьких комплексів без залучення банківських кредитів 806 млн грн отримали підприємства холдингу МХП Юрія Косюка.
До слова, у 2017 році підприємства холдингу МХП отримали рекордну суму дотацій – 1,4 млрд грн, або приблизно 35% від загальної суми державної підтримки аграрної галузі. Другим найбільшим отримувачем дотацій став «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка– 517 млн грн.
Після скандалу з отриманням значної суми державних коштів агрохолдингами у 2018 році уряд вирішив змінити систему дотацій на програму підтримки тваринництва. В програму, зокрема, було додано нові форми державної підтримки, в тому числі і «часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів».
Миронівський хлібопродукт (МХП) – найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. На українському ринку МХП представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський», «ФуаГра» тощо.
У червні «Вінницька птахофабрика» відкрила нову лінію виробництва і до кінця року планує створити найбільші потужності з виробництва курятини в світі.
Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП. Видання «Новое время» оцінило його статки у 908 млн доларів, із цим показником Косюк посів 8 місце у списку 100 найбагатших українців.