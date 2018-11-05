Мільярдер Юрій Косюк цьогоріч отримав від держави 812 мільйонів гривень дотацій

Підприємство мільярдера Юрія Косюка ТОВ «Вінницька птахофабрика» 1 листопада цього року отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік – 812 мільйонів гривень. Відповідну інформацію опублікував портал використання публічних коштів E-data, пише «Економічна правда».

За даними порталу, кошти надані за програмою часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів. До слова, у серпні «Вінницька птахофабрика» за цією програмою уже отримало 187 мільйонів гривень. Загалом це підприємство з початку року отримало 806 млн грн.

Перед цим, 31 жовтня, на засіданні уряд затвердив перерозподіл видатків за програмами підтримки агровиробників. У результаті на 500 млн грн (до 1,7 млрд грн) було збільшено програму компенсації вартості тваринницьких комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільгосппродукції без залучення банківських кредитів. Саме за цією програмою основним одержувачем і стала «Вінницька птахофабрика», яка входить до складу агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка.

Крім цього, ще два підприємства Юрія Косюка – «Зернопродукт МХП» та «Агрофорт» – отримали кошти на утримання корів. Сума дотацій становила 5,5 млн грн. Таким чином, з виділених 1,7 млрд грн на програму компенсації вартості тваринницьких комплексів без залучення банківських кредитів 806 млн грн отримали підприємства холдингу МХП Юрія Косюка.

До слова, у 2017 році підприємства холдингу МХП отримали рекордну суму дотацій – 1,4 млрд грн, або приблизно 35% від загальної суми державної підтримки аграрної галузі. Другим найбільшим отримувачем дотацій став «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка– 517 млн грн.

Після скандалу з отриманням значної суми державних коштів агрохолдингами у 2018 році уряд вирішив змінити систему дотацій на програму підтримки тваринництва. В програму, зокрема, було додано нові форми державної підтримки, в тому числі і «часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів».

Миронівський хлібопродукт (МХП) – найбільший виробник курятини в Україні. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини. На українському ринку МХП представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський», «ФуаГра» тощо.

У червні «Вінницька птахофабрика» відкрила нову лінію виробництва і до кінця року планує створити найбільші потужності з виробництва курятини в світі.

Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 66% акцій МХП. Видання «Новое время» оцінило його статки у 908 млн доларів, із цим показником Косюк посів 8 місце у списку 100 найбагатших українців.