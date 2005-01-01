Мінекономрозвитку відзвітувало про заощадження ₴37,6 млрд через систему ProZorro

Завдяки системі електронних закупівель ProZorro урядові вдалось заощадити ₴37,6 млрд

Система тендерних державних закупівель ProZorro за 2017 рік заощадила 37,6 млрд грн державних коштів. Про це на засіданні уряду у середу, 17 січня, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає «Укрінформ».

«Електронна система ProZorro заощадила 37,6 млрд грн», - зазначив Кубів.

Нагадаємло, систему електронних держзакупівель ProZorro запустили у 2015 році. Вже через рік вона стала обов'язковою для виконання державних закупівель для товарів та послуг на понад 200 тис. грн і понад 1,5 млн грн для робіт.

До слова, у грудні 2017 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вперше зміг реалізувати все майно ліквідованого «Ерде Банку» через систему ProZorro.