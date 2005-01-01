Мінекономрозвитку відзвітувало про заощадження ₴37,6 млрд через систему ProZorro

ЕкономікаРоман Ганкевич, сьогодні, 16:452250

До теми

Мінекономрозвитку відзвітувало про заощадження ₴37,6 млрд через систему ProZorro
фото ProZorro
Завдяки системі електронних закупівель ProZorro урядові вдалось заощадити ₴37,6 млрд

Система тендерних державних закупівель ProZorro за 2017 рік заощадила 37,6 млрд грн державних коштів. Про це на засіданні уряду у середу, 17 січня, заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає «Укрінформ».

«Електронна система ProZorro заощадила 37,6 млрд грн», - зазначив Кубів.

Нагадаємло, систему електронних держзакупівель ProZorro запустили у 2015 році. Вже через рік вона стала обов'язковою для виконання державних закупівель для товарів та послуг на понад 200 тис. грн і понад 1,5 млн грн для робіт.

До слова, у грудні 2017 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) вперше зміг реалізувати все майно ліквідованого «Ерде Банку» через систему ProZorro.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Фонд гарантування вкладів вперше повністю розпродав банк через Prozorro ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук