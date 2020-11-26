У Міненерго анонсували рішення про підвищення з наступного тижня тарифів для населення на електроенергію. Про це на брифінгу заявив в.о. міністра Юрій Бойко, передає «Укрінформ».

За його словами, рішення щодо зміни тарифів планують прийняти вже наступного тижня.

«Я думаю, з наступного тижня буде готове до прийняття рішення у частині тарифів для побутового споживача. Зараз останні місяці ведеться робота, щоб прийняти з цього болючого питання максимально зважене рішення», – сказав Бойко.

За словами в.о. міністра, середньозважена вартість доставки (тариф на передачу «Укренерго», тариф на розподіл оператора системи розподілу, а також тариф на поставку постачальника універсальних послуг) електроенергії від електростанції до будівлі становить 1,03 грн.

«А середньозважена ціна 1 кВт-год для середньозваженого споживача за останні місяці становить 1,04 грн. По суті в рамках поточної моделі ПСО оплачується виключно доставка», – пояснив він.

Проте у грудні, за його словами, тариф «Укренерго» із 24 копійок за кВт-год підвищується до 31 коп. Таким чином, у грудні доставка для всіх категорій споживачів зростає на 7 копійок.

У травні 2020 року тодішня очільниця Міненерго Ольга Буславець заявляла, що тариф на електроенергію для побутових споживачів у 2020 році не зміниться навіть попри те, що генерація дешевої атомної енергії зменшиться на користь дорожчої теплової та «зеленої».

У вересні низка ЗМІ заявила, що тарифи все ж піднімуть. Одразу після цього, Міненерго назвало цю інформацію фейком, і заявило, що «в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електричної енергії для населення до кінця поточного року залишатиметься незмінною».

20 листопада Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив з посади Ольгу Буславець, а новим тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики став Юрій Бойко – заступник Буславець.