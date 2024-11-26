У 2025 році на сектор безпеки та оборони передбачено 2,22 трлн грн

Міністерство фінансів України оприлюднило статистику видатків загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони. З січня по жовтень 2024 року держава витратила на оборону 1,6 трлн грн, повідомили у пресслужбі Мінфіну у вівторок, 26 листопада.

Зазначається, що протягом січня-жовтня на оборонні потреби пішло 58,3% від усієї суми видатків загального фонду державного бюджету – 3,35 трлн грн. З них безпосередньо в жовтні використали 201,6 млрд грн.

У пресслужбі Мінфіну повідомили, що зокрема гроші спрямували на:

зарплати та грошове забезпечення військовослужбовців (солдатів та офіцерів) та поліцейських;

придбання військової техніки, озброєння та боєприпасів, екіпірування, палива та продуктів для війська;

медичне забезпечення;

інші витрати для відповідних органів та формувань.

«Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень», – повідомили у пресслужбі Мінфіну.

Зазначимо, загалом на 2024 рік Верховна Рада виділила 1,692 трлн грн на український сектор оборони – частка цих видатків складає 21,6% ВВП.

Нагадаємо, 19 листопада Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2025 рік – видатки складуть 3,94 трлн грн, 2,22 трлн з яких підуть на оборону та безпеку. Зокрема, 739 млрд грн передбачили на закупівлю зброї. Скільки грошей передбачено на видатки інших державних секторів, можна переглянути тут.