Мінімальна зарплата зросте до ₴4200 вже у 2018 році

В п’ятницю, 15 червня, віце-прем’єр міністр України Павло Розенко відзвітував, що уряд планує підвищити мінімальну зарплату до 4200 гривень на місяць вже до кінця 2018 року.

Про це чиновинк повідомив в інтерв'ю телеканалу «Прямий»

«Коли ми говоримо про те, що цього року буде або не буде підвищення мінімальної заробітної плати, я все ж оптиміст. Я переконаний, що ініціатива, яку проголосили все ж не політичні сили, а президент України, що ми маємо, щонайменше, зробити 4200, я переконаний, що 4200 цього року буде реалізована. Ми зробимо цей крок», - заявив Розенко.

Також міністр зазначив, що підняття зарплат повинно буди економічно обґрунтованим і непропорційним до темпів інфляції, тобто без додаткового друку грошей і з випередженням росту цін.