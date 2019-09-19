Мінінфраструктури ініціювало перегляд порядку розмитнення «євроблях»

Міністерство інфраструктури України ініціює перегляд порядку розмитнення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. Про це повідомили у Мінінфраструктури у четвер, 19 вересня.

У міністерстві відзначили, що учасники наради розглянули пропозиції, що надійшли від громадських організацій щодо розмитнення «євроблях», а також пропозиції Мінінфраструктури щодо врегулювання даного питання на законодавчому рівні.

«Будь-яке спрощення і зменшення вартості стимулює ринок. Необхідно розробити простий і зрозумілий механізм, де б не було потреби іти за оцінюваннями або доказовою базою. Ми за те, щоб було менше маніпуляцій і все було на прозорих принципах», – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

У свою чергу, заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зазначив, що новий законопроект необхідно внести до Верховної Ради до кінця поточного року.

«На сьогоднішній час у нас і досі є низка невирішених проблем: перша – проблема автомобілів, які вже ввезено на територію України. Друга – питання розмитнення спецавтомобілів», – розповів він.

Лавренюк додав, що відомство пропонує розділити всі «євробляхи» на дві категорії, до яких застосовуються різні ставки розмитнення.

У першій категорії, зокрема, будуть більш старі автомобілі, які вже знаходяться на території України, до певного обсягу і віку. До такої категорії, за його словами, пропонується встановити єдину ставку розмитнення. У другій категорії - більш нові автомобілі, які будуть розмитнюватись за спеціальною формулою.

Своєю чергою, голова Державної митної служби Максим Нефьодов підтримав ініціативи Мінінфраструктури і зазначив, що Державна митна служба вже працює над тим, щоб до кінця року запустити відповідний калькулятор розрахунку платежів.

«Ми хочемо вийти на зрозумілу методику, яка буде прозора для всіх. Окремо, ми також проводимо переговори із сервісними центрами МВС стосовно організації в кожній області спільного центру, де буде одночасно все знаходитись», – сказав він.

Учасники наради домовились в найближчий час опрацювати всі пропозиції для розробки відповідного закопроєкту та внесення його на розгляд Верховної Ради.

Як інформував ZAXID.NET, 22 серпня завершився термін, протягом якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати. 12 вересня Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект 1030 про відстрочку на 90 днів застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів (ввезених з 1 січня 2015 року) на територію України