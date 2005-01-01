Мінінфраструктури не підтримало ідею передати в концесію міжнародний аеропорт «Львів»

Мінінфраструктури поки що не готує міжнародний аеропорт «Львів» до передачі в концесію

Включення міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького міністерством економічного розвитку до «Переліку об’єктів, які рекомендовано передати в концесію», не зобов’язує міністерство інфраструктури готувати аеропорт до концесії. Про це йдеться у відповіді Мінінфраструктури на звернення міського голови Львова Андрія Садового до уряду з вимогою виключити львівський аеропорт із переліку рекомендованих до передачі в концесію об’єктів.

Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк повідомив, що липні Мінекономрозвитку оприлюднило на своєму сайті «Перелік об’єктів, які рекомендовано передати в концесію». Міжнародний аеропорт «Львів» був включений до цього переліку.

Як відомо, 4 липня уряд прийняв протокольне рішення і схвалив документ, який визначає, які державні підприємства в довгостроковому періоді повинні залишитися у державній власності, які мають бути передані в концесію, приватизовані або ж ліквідовані.

У листі заступника міністра інфраструктури, копію якого має у розпорядженні ZAXID.NET, наголошено, що міжнародний аеропорт «Львів» не внесений до «Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію». Внесення аеропорт до цього переліку може ініціювати саме Мінінфраструктури, а затверджувати має Кабмін.

Відповідь Мінінфраструктури міському голові Львова Андрію Садовому

«На сьогодні Мінінфраструктури, як концесієдавцем не ініційовано включення ДП «МА «Львів» до Переліку.

При цьому включення ДП «МА «Львів» до Переліку об’єктів державної власності, які рекомендовано до передачі в концесію, розміщеного на сайті Мінекономрозвитку не зобов’язує Мінінфраструктури як концесієдавця прийняти рішення щодо передачі вказаного підприємства в концесію», – сказано у відповіді заступника міністра.

Нагадаємо, 20 грудня Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького на 2018 рік з показниками доходу у 390,368 млн грн та чистого прибутку на рівні 62,714 млн грн.

1 грудня 2017 року у міжнародному аеропорту ім. Данила Галицького вперше за 26 років прийняли мільйонну пасажирку. Нею стала мешканка Ковеля Волинської області Вікторія Ревуцька, яка летіла в Дубай.