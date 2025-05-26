Аналіз університетів проведуть на основі демографії у кожній області

Протягом 2025 року Міністерство освіти і науки України планує скоротити ще 10 закладів вищої освіти. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький, пише «Освіта.ua».

Як розповів посадовець, впродовж наступних 3-5 років мережу закладів вищої освіти ущільнять, це є вимогою європейської інтеграції України. До 2030 року кількість вишів має зменшитись до 100. Заступник міністра поки не назвав список університетів, які обʼєднають, – у кожному випадку це вирішують індивідуально, на основі аналізу демографії у кожній області.

«Якщо заклад стає менш популярним, контингент падає. Наукові школи, викладацький склад у таких закладах треба рятувати, переводити викладачів і студентів до більших закладів», – зазначив Михайло Винницький.

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Він додав, що укрупнення не омине прифронтові та релоковані виші.

«Поки в цьому процесі ми даємо можливість прифронтовим і переміщеним університетам спробувати себе знайти. Але з кожним роком продовження війни бачимо, що самобутність переміщених університетів втрачається, як і їхні фінансові і наукові показники. Тому там з часом укрупнення також має відбутися», – запевнив Михайло Винницький.

Посадовець наголосив, що процес обʼєднання проводять не для економії коштів, а щоб «забезпечити якісне середовище там, де студенти можуть вчитися, а науково-педагогічні працівники розвиватися».