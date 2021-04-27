Міністерство охорони здоров'я України закуповує кисневі концентратори для первинної ланки медицини. Ними зможуть користуватися пацієнти, які після госпіталізації виписані додому, але можуть потребувати кисневої терапії, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Зараз закуповують концентратори для первинного рівня як обмінний фонд – які потім зможуть видавати пацієнтам. Адже людину можуть виписати з лікарні з нормальною сатурацією (рівнем кисню в крові, – ред.), але вона потребуватиме кисневої терапії. Ці концентратори ми зможемо використовувати і після Covid», – сказав міністр.

Наразі на закупівлю концентраторів виділили 693 млн грн. Разом з тим не відомо, коли такі пристрої з’являться у кабінетах сімейних лікарів.

Що таке кисневий концентратор

Кисневий концентратор — це пристрій, який виділяє кисень з атмосферного повітря. Тобто кімнатне повітря проходить крізь молекулярне решето – мережу із цеолітних кульок, які затримують молекули азоту та пропускають молекули кисню. Пристрої використовують як у медичних закладах, так і в домашніх умовах: вони легко експлуатуються й можуть досить довго працювати безперервно – до 15 годин.