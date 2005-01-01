Міністр фінансів підтвердив наміри міністерства реорганізувати ДФС у дві юридичні особи

Данилюк підтвердив наміри реорганізувати Державну фіскальну службу

Міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив наміри реорганізувати Державну фіскальну службу (ДФС) у дві юридичні особи. Про це він заявив під час години запитань до уряду в парламенті в п'ятницю, 19 січня, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми прискорюватимемо реформу ДФС. Створюватимемо єдину юридичну особу для митниці, єдину юрособу для податкової, щоб прибрати корупцію на місцях. Після цього у нас буде можливість залучати нових людей, тому що вони віритимуть у цю реформу, а не в косметичні зміни», - заявив він.

Як повідомлялося, Кабмін скасував рішення про реорганізацію ДФС і концепцію реформування відомства на засіданні 11 січня. Володимир Гройсман, коментуючи наступного дня це рішення, назвав ухвалену в 2017 році концепцію реформування ДФС беззмістовною.

Раніше міністр фінансів заявляв про розробку нових законодавчих актів про реорганізацію відомства.

Постанова про реформування низки територіальних органів ДФС, ухвалена Кабміном в 2017 року, передбачала створення двох нових юросіб - Міжрегіональної митниці та Міжрегіонального головного управління ДФС. Згідно з нею обласні митниці та Енергетична митниця мали реорганізуватися через приєднання до міжрегіональної. Об'єднані державні податкові інспекції передбачалося приєднати до головних управлінь ДФС в областях, а останні разом з Офісом великих платників податків - до Міжрегіонального головного управління ДФС.