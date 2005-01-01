Уряд відмовився від запланованих реформ ДФС та митниці

Кабінет міністрів України не підтримав ініціатив Мінфіну

Кабінет міністрів України скасував минулорічні постанови про реформування і реорганізацію податкових і митних органів, ініційованих Міністерством фінансів. Про це повідомляє ZN.UA.

Відповідне рішення щодо скасування постанови про затвердження концепції реформування системи органів державної податкової та митної політики, а також постанови про реорганізацію територіальних органів Державної фіскальної служби, було прийнято на засіданні в четвер, 11 січня.

Видання зазначає, що скасовані постанови були ухвалені 29 березня і 19 липня минулого року. Згідно з ними були заплановані створення Міжрегіональної митниці та Міжрегіонального головного управління ДФС. Обласні митниці та енергетичну митницю планували реорганізувати шляхом приєднання до Міжрегіональної митниці.

Об'єднані державні податкові інспекції повинні були бути приєднані до головних управлінь ДФС в областях, а останні, своєю чергою, разом з Офісом великих платників податків - включені до складу Міжрегіонального головного управління ДФС.

В. о. голови ДФС Мирослав Продан, а також парламентський комітет із питань податкової та митної політики розкритикували ці ініціативи Міністерства фінансів, назвавши їх реалізацію неможливою.

У Мінфіні, своєю чергою, зв'язали критику постанов з небажанням керівництва ДФС реально реформувати відомство.