Міністерство культури та інформаційної політики спільно з освітянами та громадськими організаціями працює над просуванням медіаграмотності серед школярів і студентів. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів очільник відомства Олександр Ткаченко.

За його словами, наразі відомство співпрацює з багатьма стейкхолдерами та іншими громадськими організаціями, які вже мають суттєві досягнення в цій площині.

«Але ми додаємо до цієї активності. Створюємо онлайн-платформу з медіаграмотності, разом з різними громадськими організаціями запускаємо конкурс щодо дитячої книжки з приводу медіаграмотності. Будемо спільно з «Інтерньюзом» робити певні грантові програми. І в невеликих містах і селищах організовувати курси медіаграмотності. Тобто наше завдання – усіх стейкхолдерів, я про це говорив з колегою Шкарлетом (міністром освіти – ред.), так само як і з колегами з громадських організацій, які вже мають напрацювання, запустити певні програми медіаграмотності, у тому числі у школах, і в університетах», – сказав Ткаченко.

Наразі медіаграмотність є складовою курсів «Громадянська освіта» для учнів 10-х класів та «Культура добросусідства» – для учнів 1-4 класів. Вона викладається поки що у формі окремих курсів («Основи медіаграмотності», «Сходинки до медіаграмоти», «Медіакультура», «Медіаосвіта»), інтегрованих та в межах позакласної (гурткової) роботи.

Раніше у відомстві розповідали, що мають намір додати основи медіаграмотності до базової шкільної програми. За даними МОН, впровадження медіаосвіти шляхом регіональних експериментів розпочалися у 2011 році.

У квітні 2021 року відбулася презентація загальнонаціонального проекту з медіаграмотності на 2021-2022 роки Міністерства культури та інформаційної політики, яку МОН підтримало.