Міністр освіти Оксен Лісовий і посолка України у США Оксана Маркарова

Представники міністерства освіти та науки України провели низку зустрічей у США. Про результати візиту розповів міністр освіти Оксен Лісовий. За його словами, основний фокус цієї поїздки стосувався обговорення результатів партнерства та визначення пріоритетів для подальшої співпраці.

Під час візиту вдалося домовитися про таке:

З представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочали діалог щодо підтримки освіти і науки як основи для розвитку людського капіталу та економіки в Україні.

розпочали діалог щодо підтримки освіти і науки як основи для розвитку людського капіталу та економіки в Україні. З представниками Світового банку обговорили основні результати спільних проєктів: LEARN , що підтримує реформу НУШ та забезпечує її стабільне фінансування на 3 роки у розмірі $415 млн, та UIHERP , мета якого підвищення конкурентоспроможності ЗВО через розвиток лабораторій, навчально-дослідної бази, а також посилення управлінської спроможності. У межах проєкту на підтримку системи вищої освіти виділено $200 млн. У фокусі – розгляд можливості розширення співпраці для підтримки сфери дошкілля та профтехосвіти організацією.

обговорили основні результати спільних проєктів: , що підтримує реформу НУШ та забезпечує її стабільне фінансування на 3 роки у розмірі $415 млн, та , мета якого підвищення конкурентоспроможності ЗВО через розвиток лабораторій, навчально-дослідної бази, а також посилення управлінської спроможності. У межах проєкту на підтримку системи вищої освіти виділено $200 млн. У фокусі – розгляд можливості розширення співпраці для підтримки сфери дошкілля та профтехосвіти організацією. З амбасадоркою України в США Оксаною Маркаровою обговорили можливості розширення освітньої співпраці між країнами та залучення міжнародної підтримки. А також з конгресменом-республіканцем Тімом Волбергом , якого нещодавно обрали на керівну посаду в Комітет з питань освіти і трудових ресурсів нижньої палати Конгресу.

обговорили можливості розширення освітньої співпраці між країнами та залучення міжнародної підтримки. А також з конгресменом-республіканцем , якого нещодавно обрали на керівну посаду в Комітет з питань освіти і трудових ресурсів нижньої палати Конгресу. З представниками Global Partnership for Education обговорили імплементацію capacity гранту в розмірі $2,7 млн для зміцнення спроможності освітньої системи України.

обговорили імплементацію capacity гранту в розмірі $2,7 млн для зміцнення спроможності освітньої системи України. American Council для залучення їхньої допомоги в імплементації закону «Про застосування англійської мови в Україні» та навчання вчителів та викладачів ЗВО.

для залучення їхньої допомоги в імплементації закону «Про застосування англійської мови в Україні» та навчання вчителів та викладачів ЗВО. З Національними академіями наук, інженерії та медицини США щодо посилення співпраці. Особливу увагу приділили імплементації механізмів підтримки гранту Національної академії наук обсягом 20 млн доларів, що сприятиме розвитку наукового потенціалу України.

щодо посилення співпраці. Особливу увагу приділили імплементації механізмів підтримки гранту Національної академії наук обсягом 20 млн доларів, що сприятиме розвитку наукового потенціалу України. З представниками IREX щодо перегляду спільних програм.

Також були зустрічі зі Смітсонівським інститутом щодо запуску нового проєкту з популяризації STEM-освіти в Україні на основі адаптованих освітніх модулів інституту.

З SSEP (Student Spaceflight Experiments Program) домовилися про подальшу участь українських школярів у міжнародному проєкті. Завдяки попередній співпраці уже третій рік юні українські науковці відправляють свої експерименти на Міжнародну космічну станцію на борту SpaceX Dragon.