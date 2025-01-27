USAID фінансувала багато освітніх і гуманітарних проєктів в Україні

Держдепартамент США видав розпорядження припинити майже всю допомогу, яку Сполучені Штати Америки надають за кордоном. Це стосується як чинних програм, так і нових. Водночас це ставить під питання багато проєктів, які вже роками реалізували в Україні, зокрема, освітніх, розповідає «Освіторія».

Згідно з указом нового президента США Дональда Трампа, надання іноземної допомоги призупинили на 90 днів. Нова адміністрація хоче перевірити ефективність допомоги за кордоном та її відповідність зовнішній політиці США.

Якою була допомога США українській освіті?

В Україні можуть призупинити гуманітарну допомогу від США, також можуть заморозити допомогу школам і медичним закладам.

Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) упродовж років фінансувала в Україні багато проєктів:

відбудову шкіл;

друк підручників;

відкриття освітніх центрів;

надання медичних послуг – вакцинацію і реабілітацію;

підтримку українських агровиробників;

допомогу в просуванні антикорупційних та євроінтеграційних реформ.

Завдяки американській допомозі надрукували 3,2 млн підручників для школярів молодших класів. За даними МОН, новими підручниками користуватиметься кожен п’ятий український школяр.

Сполучені Штати є найбільшим у світі донором міжнародної допомоги. За інформацією американського уряду, у 2023 році витрати на допомогу за кордоном становили 68 млрд доларів. На паузу мають поставити всю допомогу, і військову в тому числі. Виняток – лише для екстреної продовольчої допомоги та військового фінансування для Ізраїлю та Єгипту.