Повідомлялось, що після знищення частини типографії у Харкові внаслідок удару російської ракети, українські школи відчують брак підручників

Сполучені Штати ухвалили рішення профінансувати друк понад 3 млн підручників для учнів українських шкіл. Це пов’язано з російськими атаками по українських книгарнях та видавництвах. Про це заявила заступниця держсекретаря США з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Елізабет Аллен, повідомив «Голос Америки» у четвер, 11 липня.

Під час заходу «Американсько-українське партнерство в галузі освіти та науки» в Національній академії наук США, де була також присутня перша леді Олена Зеленська, американська авдиторія побачила обгорілі книги з харківської друкарні «Фактор-Друк». Цю друкарню у травні знищила російська ракета.

«Знайдені на попелищі книги українці купували, щоб підтримати родини загиблих. І деякі з них ми привезли сюди, бо вони краще за будь-яку розповідь ілюструють, як країна-агресор ставиться до української культури», – сказала перша леді.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк додала, що США зосереджені на підтримці освіти та культури України.

«Безперечно, частина дій Росії полягає у викоріненні української культури та історії, а також у тому, щоб завдати шкоди системі освіти України», – сказала вона.

Елізабет Аллен також зазначила, що у США сприятимуть розвитку українознавчих програм в американських навчальних закладах, зокрема вивченню української мови серед студентів.

«Ми працюємо з українськими викладачами англійської мови, які будуть асистентами викладачів у кампусах США для студентів, що вивчають українську», – додала заступниця держсекретаря США.

Нагадаємо, 23 травня російська армія завдала масованого ракетного удару по Харкову. Ракети ворог скерував по двох районах міста. Унаслідок обстрілу загинули 7 людей, 21 людина отримала поранення. Під ударом російської армії опинилась друкарня «Фактор-Друк», де друкують свої книги чимало українських видавництв, зокрема одне з найбільших — Vivat. Окрім книжок Vivat, «Фактор-Друк» випускав книги для видавництв «КСД», «Ранок», «Фоліо», «Свічадо», «Зелений пес» та інших.

Президент холдингу «Фактор-Друк» Сергій Політучий повідомив, що після знищення частини типографії у Харкові внаслідок удару російської ракети, українські школи відчують брак підручників, а ринок книговидання може зменшитись на 40%, принаймні до відновлення постраждалої друкарні.

Наприкінці травня фонд американського мільярдера, філантропа Говарда Баффета заявив, що допоможе відновити обладнання та книгодрук на знищеній росіянами харківській друкарні «Фактор-Друк». Фонд американського мільярдера допоможе відновити друкарню, можливо, спершу у тимчасовому форматі, аби якнайшвидше замінити обладнання та запустити друк підручників, аби діти у школах отримали їх вчасно напередодні навчального року.