Говард Баффет є найбільшим приватним донором України

Фонд американського мільярдера, філантропа Говарда Баффета допоможе відновити обладнання та книгодрук на знищеній росіянами харківській друкарні «Фактор-Друк». Про це Баффет і віце-прем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомили під час панелі у межах Книжкового арсеналу у п’ятницю, 31 травня, інформує «Економічна правда».

Юлія Свириденко наголосила на тому, що Мінекономіки надаватиме гранти на нове обладнання для друкарні.

«Окрім грантової підтримки на відновлення обладнання ми звернулися до Говарда Баффета, і він взяв на себе обіцянки, щоб допомогти повністю відновити зруйноване обладнання та приміщення», – розповіла Свириденко.

У своєму відеозверненні 69-річний Баффет розповів, що мав розмову з Сергієм Політучим, засновником і президентом групи компаній «Фактор». Фонд американського мільярдера допоможе відновити друкарню, можливо, спершу у тимчасовому форматі, аби якнайшвидше замінити обладнання та запустити друк підручників, аби діти у школах отримали їх вчасно напередодні навчального року.

«Вони можуть знищити книги, але не українську стійкість та відданість. І ми маємо відновити друкарню, і зробити це швидко. Ми з нетерпіння чекаємо на роботу з Сергієм та роботу у Харкові», – заявив Баффет.

Довідка

Говард Баффет – американський мільярдер і філантроп, середній син найуспішнішого інвестора світу Воррена Баффета. З 30 років займається агросектором і входить до ради директорів Berkshire Hathaway. Говард Баффет є найбільшим приватним донором України: з початку війни його фонд The Howard G. Buffett Foundation надав допомоги українцям на понад 200 млн доларів. Зокрема мільярдер підтримує гуманітарне розмінування та українських фермерів технікою. Також філантроп пожертвував понад 16 млн доларів центру протезування та реабілітації Superhumans Center.

Нагадаємо, 23 травня російські війська завдали масованого ракетного удару по Харкову, внаслідок чого під ударом опинилась друкарня «Фактор-Друк». Президент холдингу «Фактор-Друк» Сергій Політучий розповідав, що за попередніми оцінками, типографія оцінює збитки від руйнувань приблизно у 5-6 млн євро. Йдеться про зруйнований палітурний цех й знищене машинне обладнання. За прогнозами видавця, у кращому випадку, типографія зможе запрацювати через 4-6 місяців.