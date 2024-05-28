Директор типографії ракетну атаку називає цілеспрямованою диверсією проти культури й виховання

Після знищення частини типографії «Фактор-Друк» у Харкові внаслідок удару російської ракети, українські школи відчують брак підручників, а ринок книговидання може зменшитись на 40%, принаймні до відновлення постраждалої друкарні. Про це розповів президент холдингу «Фактор-Друк» Сергій Політучий в інтерв’ю «Голосу Америки».

Як розповів Сергій Політучий, його типографія «Фактор-Друк» друкувала підручники та книжки для більшості українських видавництв, зокрема одне з найбільших — Vivat. 23 травня російські війська завдали масованого ракетного удару по Харкову, під ударом опинилась друкарня «Фактор-Друк».

За попередніми оцінками, типографія оцінює збитки від руйнувань приблизно у 5-6 млн євро. Йдеться про зруйнований палітурний цех, 1500-2000 тис. м2 якого вигоріло. Знищені машиноцентри, які формують книжку, починаючи з листка до готової книжки. Це підбірка паперу, фальцовка, книговставочна машина, ниткошвейна машина, заявив видавець.

«Так, вони (машинне обладнання – ред.) знищені вщент, багато продукції згоріло, але це ще не ключова проблема. Це не зрівняти зі збитками, які завдано конструкції самої будівлі, ну і звичайно ж техніка», – сказав Політучий.

Засновник та президент групи компаній «Фактор» зазначив, що листковий цех, де друкують саму продукцію, і газетний цех, залишились відносно без пошкоджень. Але це ніяк не впливає на виробництво книги, оскільки інші етапи виробництва виконати не можливо.

Зі слів Політучого, в Україні майже всі типографії зосереджені в самому Харкові. До початку повномасштабного вторгнення у «Фактор-Друці» працювало 600 працівників, зараз там – понад сто людей.

«Від початку війни ми почали працювати в одну зміну, бо на ніч люди бояться виходити на роботу, тому що обстріли, ракети, і так далі. Чомусь ми думали, що вдень нас ця чаша мине. І проблема в тому, що навіть до цього обстрілу, типографії не встигали, не могли задовольнити всі потреби видавців. Навіть до цього обстрілу ми приймали замовлення на серпень і на вересень», – розповів видавець.

Наслідки обстрілу друкарні "Фактор-Друк" у Харкові, 23 травня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Магула

Плітучий вважає, що сукупна потужність всіх поліграфічних підприємств України скоротилася на 40%. Наразі не відомо, як видавці розв'язуватимуть цю проблему, оскільки ціна друку і виробництва книг навіть у сусідній Польщі є дуже високою для українських видавців.

У кращому випадку, якщо компанія знайде гроші, типографія зможе почати працювати через 4-6 місяців. У компанії кажуть, що планують підтримати своїх поліграфістів, які втратили роботу через зруйновану друкарню, залучивши їх на ремонтних роботах з відновлення підприємства.

Диверсія проти культури

Сергій Плітучий переконаний, що ракетна атака на типографію була цілеспрямованою диверсією проти культури й виховання. У компанії друкували підручники, щоденники для школярів. Відтак школи відчують брак матеріалів.

«Звичайно, ми – не єдина типографія в Україні, і навіть в місті. Але держава відчує цю проблему, і буде проблема, де друкувати підручники. Але, як я казав, за моїми оцінками, десь 40% потужностей вже втрачено, тому можливість задовольнити потреби видавництв, які мають спеціалізацію шкільних підручників, майже неможлива», – зазначив засновник та президент групи компаній «Фактор».

Плітучий додав, що найбільша втрата для культури це ненадрукована художня та науково-популярна література. Зараз холдинг «Фактор-Друк» друкує приблизно 400-500 тисяч книжок у твердій обкладинці на місяць. До війни це число сягало мільйона-мільйона двісті у твердій обкладинці.

Нагадаємо, 23 травня російська окупаційна армія завдала масованого ракетного удару по Харкову. Ракети ворог скерував по двох районах міста. Внаслідок обстрілу загинули 7 людей, 21 людина отримала поранення. Під ударом російської армії опинилась друкарня «Фактор-Друк», де друкують свої книги чимало українських видавництв, зокрема одне з найбільших — Vivat. Окрім книжок Vivat, «Фактор-Друк» випускав книги для видавництв «КСД», «Ранок», «Фоліо», «Свічадо», «Зелений пес» та інших.