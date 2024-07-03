У місті пролунало близько 10 вибухів

Вранці середи, 3 липня, російські окупанти здійснили комбіновану атаку на Дніпро. У місті пролунали кілька вибухів, місцеві ЗМІ повідомили про пошкодження цивільної інфраструктури.

Приблизно о 08:45 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ворожих безпілотників у напрямку Дніпра. За кілька хвилин Повітряні мили попередили також про рух ракет у бік міста.

Протягом години у місті лунали вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомили, що у Дніпрі сталося до 10 вибухів.

За даними очевидців, внаслідок атаки росіян у Дніпрі пошкоджена цивільна інфраструктура. «Суспільне» повідомило, що внаслідок обстрілу у місті зайнялася пожежа поблизу одного з медичних закладів Дніпра. За словами директорки медзакладу, інформації про постраждалих чи загиблих наразі немає.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомили, що російський обстріл пошкодив фасад одного з торговельних центрів Дніпра, розташованого у Чечелівському районі на правому березі міста. На фото, поширених в мережі, видно, що в ТЦ вибиті вікна та пошкоджена обшивка будівлі.

Згодом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив атаку на торговельний центр та показав наслідки обстрілу. За даними ZAXID.NET, внаслідок російської атаки постраждав ТРЦ Appolo, розташований на правобережжі міста.

«Побиті автівки, вікна, зачепило заправну станцію.Всі наслідки наразі зʼясовуються», – повідомив Микола Лукашук.

Крім того, у мережі повідомили про пошкодження приміщення «Ощадбанку» та місцевих магазинів.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок російської атаки на Дніпро є загиблі серед містян. За словами мера міста, відомо про щонайменше трьох загиблих та 18 постраждалих, серед яких – 14-річна дівчинка.

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що кількість жертв російського обстрілу збільшилася до чотирьох. У місті постраждало 27 людей, 11 з яких госпіталізували – двоє з них у важкому стані. Пізніше кількість постраждалих зросла до 34, а загиблих – до п’ятьох.

Борис Філатов оголосив четвер, 4 липня, днем жалоби для вшанування пам’яті загиблих внаслідок останніх ракетних ударів по Дніпру.

Атаку на Дніпро прокоментував президент Володимир Зеленський, який показав момент влучання одного з російських снарядів.

«Цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі – сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї. Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору», – підкреслив Володимир Зеленський.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що для ранкової атаки, яка припала переважно на Дніпропетровщину, росіяни задіяли 13 повітряних цілей:

три крилаті ракети «Іскандер-К»;

чотири керовані авіаракети Х-59;

п’ять дронів Shahed;

один розвідувальний безпілотник «Орлан-10».

Результат роботи ППО вранці 3 липняУсі повітряні цілі, окрім двох ракет «Іскандер-К», вдалося знищити.