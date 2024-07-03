У озері біля Яворова виявили тіло 67-річного чоловіка
Чоловік втопився в місцевому озері в селі Чернилява
Про виявлене тіло рятувальникам повідомили місцеві мешканці
У вівторок, 2 липня, в Яворівському районі рятувальники дістали з озера тіло 67-річного чоловіка.
Як повідомили у ДСНС, 2 липня ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Чернилява біля Яворова в місцевому озері виявили тіло потопельника.
Рятувальники за допомогою човна, багра та рятувальної мотузки витягнули тіло чоловіка 67-річного місцевого мешканця. Його тіло передали в поліцейським.
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