Про виявлене тіло рятувальникам повідомили місцеві мешканці

У вівторок, 2 липня, в Яворівському районі рятувальники дістали з озера тіло 67-річного чоловіка.

Як повідомили у ДСНС, 2 липня ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в селі Чернилява біля Яворова в місцевому озері виявили тіло потопельника.

Рятувальники за допомогою човна, багра та рятувальної мотузки витягнули тіло чоловіка 67-річного місцевого мешканця. Його тіло передали в поліцейським.