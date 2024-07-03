Оксана Пайда очолювала ДМГ Ужгородської міської ради за першої каденції Богдана Андріїва

Колишній очільниці департаменту міського господарства Ужгородської міської ради Оксані Пайді повідомили про підозру у незаконній приватизації комунального майна та зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Чиновниця уклала договір купівлі-продажу землі в місцевому аеропорту товариству «Закарпатінтерспорт». Згодом частина перону для літаків перейшла до бізнес-партнера мера Ужгорода Богдана Андріїва.

Про вручення підозри екс-очільниці ДМГ Ужгородської міської ради повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 3 липня. Правоохоронці прізвища жінки не називають, але за даними НАЗК йдеться про Оксану Пайду, яка очолювала Департамент міського господарства в Ужгороді у 2017 році.

Як інформував ZAXID.NET, у січні 2017 року на сесії Ужгородської міської ради депутати дозволили ПАТ «Закарпатінтерспорт» приватизувати перон аеропорту «Ужгород». У березні 2017 року товариство перепродало ділянку Йосипу Кречку – бізнес-партнеру мера Ужгорода Богдана Андріїва.

«Підозрювана, виконуючи обов’язки директора департаменту, від імені міської ради уклала договір купівлі-продажу землі. При цьому проігнорувала норми законодавства, згідно з якими землі авіаційного транспорту не можуть вибувати із комунальної власності та не підлягають приватизації. Унаслідок цього ділянку, площею 0,2 га, товариство придбало за більш ніж удвічі заниженою вартістю», – зазначили у прокуратурі.

Зазначимо, що Оксана Пайда досі працює в Ужгородській міській раді – на посаді начальника відділу соціальних допомог Департаменту соцполітики.

За незаконну приватизацію комунального майна та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, їй загрожує від 3 до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, Ужгородський міськрайонний суд продовжує розглядати позов прокурорів проти Ужгородської міської ради, ПАТ «Закарпатінтерспорт» та Йосипа Кречка. Правоохоронці наполягають на поверненні місту земельної ділянки на території аеропорту «Ужгород».