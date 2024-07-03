Киянин пішов у вбиральню Хустського ТЦК та СП і порізав руку

У курортному селі Кваси на Закарпатті прикордонники затримали 27-річного киянина Пилипа Луніна, який не мав при собі військово-облікового документу. Чоловіка відвезли у ТЦК, де він попросився до вбиральні і там перерізав собі вени. У Закарпатському ТЦК та СП розповіли, що Пилип Лунін підлягає призову, однак не хоче служити у війську.

У своєму Іnstagram Пилип Лунін розповів, що його затримали військовослужбовці ДПСУ біля Яремча. На відео затримання, оприлюдненому 3 липня, видно, що інцидент стався у селі Кваси Рахівського району.

За словами чоловіка, прикордонники відвезли його у Хустський районний ТЦК та СП, де йому погрожували розправою, якщо не підпише документи для проходження ВЛК, і відібрали телефон. Після цього він пішов у вбиральню і порізав собі вени.

У Закарпатському обласному ТЦК та СП розповіли, що киянин порізав собі руку через небажання служити.

«Громадянин під час уточнення його військово-облікових даних в ТЦК та СП не надавав військово-облікового документу та не приховував свого небажання служити. Під час спілкування попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК та СП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги», – зазначили у центрі комплектування та соцпідтримки.

У ТЦК та СП додали, що Пилип Лунін у грудні 2017 року визнаний Дніпровським районним ТЦК та СП міста Києва непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час і наразі переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов’язаних. Тому підлягає призову під час мобілізації.

Наразі Пилип Лунін перебуває у Міжгірській лікарні і чекає на адвоката, щоб повернутися до Києва.