Мирон Маркевич може очолити польську «Легію»

СпортОлег Костюк, 2 червня6090

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Мирон Маркевич може очолити польську «Легію»
фото з відкритих джерел
Мирон Маркевич

Екс-наставник «Металіста», «Дніпра» і збірної України Мирон Маркевич може очолити чинного чемпіона Польщі – варшавську «Легію». Про це повідомляє FootballHub посилаючись на польські ЗМІ.

Як повідомляється, до українського тренера вже зверталися представники польського клубу, але чим закінчилися переговори - невідомо. Маркевич є у списку кількох кандидатів на цей пост.

Відзначимо, що Маркевич знає польську мову. Зараз 67-річний фахівець є головою комітету національних збірних ФФУ.

Зараз «Легію» очолює в. о. головного тренера Ден Клафурич. У цьому сезоні команда втретє поспіль стала чемпіоном Польщі та виграла Кубок Польщі.

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