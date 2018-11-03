Місія МВФ відвідає Україну 4–9 листопада для консультацій з питань бюджету

Місія МВФ відвідає Київ з 4 по 9 листопада для консультацій за проектом бюджету на 2019 рік. Про це йдеться в заяві постійного представника Міжнародного валютного фонду в Україні Йости Люнгмана.

«За зверненням влади, команда в складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ в період з 4 по 9 листопада для проведення консультацій щодо проекту бюджету в 2019 контексті недавньої домовленості на рівні місії Фонду», - йдеться в заяві, інформує «Економічна правда».

Як інформував ZAXID.NET, в жовтні Україна і МВФ досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), яка затверджена в березні 2015 року і спливає в березні 2019 року. Вона висуває меншу кількість вимог для отримання грошей. Однією з вимог є прийняття бюджету з обмеженим дефіцитом.

Кабмін вніс у Раду проект бюджету-2019 на розгляд 15 вересня, 18 жовтня депутати його прийняли в першому читанні.