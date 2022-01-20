У міській дитячій лікарні Львова 19 січня відкрили ковідне відділення, де лікуватимуть дітей з коронавірусною інфекцією. Наразі розгорнуто 30 ліжок, за потреби відділення збільшать до 100 ліжок. У перший день тут госпіталізували трьох дітей з ковідом і 18 з підозрою на це захворювання.

Досі дітей з коронавірусною інфекцією лікували в обласній дитячій лікарні «Охматдит». Та кількість хворих на ковід серед дітей різко зросла. Станом на 20 січня в «Охматдиті» є 80 хворих і їхня кількість зростає. За весь час пандемії у лікарні ще не було стільки хворих дітей, максимальна кількість становила 46 маленьких пацієнтів.

Через зростання захворюваності серед дітей і відкрили ковідне відділення у міській дитячій лікарні, досі воно було в резерві. Наразі тут розгорнуто 30 ліжок, а за потреби розгорнуть 100. У ньому лікуватимуть дітей зі Львова, хворих дітей з районів скеровуватимуть в «Охматдит».

Завідувачка II педіатричного відділення міської лікарні Ірина Бережна повідомила, що вночі госпіталізували трьох дітей – двох дітей до року і п'ятирічну дівчинку. Стан дітей середньої важкості, вони не є киснево залежними.

Ще у 18 дітей є підозра на ковід. Новостворене відділення повністю ізольоване, забезпечене киснем. Сформовані медичні бригади, як і надаватимуть всю необхідну допомогу хворим дітям.