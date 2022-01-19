За останні три дні на ГРВІ та грип захворіли 1856 учнів

У Львові стрімко збільшується кількість хворих на ковід та грип школярів. Частина класів чи навіть шкіл вже перейшли на дистанційне навчання. У четвер, 20 січня, відбудеться засідання штабу протидії Covid, де розглянуть ситуацію та приймуть відповідні рекомендації для міської комісії ТЕБ і НС.

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, директори шкіл відзначають, що за останній тиждень сильно збільшилася динаміка захворюваності на ковід серед учнів.

«Станом на сьогодні на ковід захворіло 159 учнів та 122 працівники школи; на самоізоляції перебуває 2471 учень, на ГРВІ та грип хворіє 8520 учнів. За останні три дні кількість хворих на ГРВІ та грип зросла на 1856 учнів», — написав Андрій Москаленко у Facebook за підсумками наради з освітянами та медиками Львова.

Як повідомляють медики, у ковідному відділенні дитячої лікарні «Охматдит» вже зайнято 70% ліжок. За останню добу туди шпиталізували 21 дитину.

У Львові частина шкіл або окремих класів у школі, в учнів яких діагностували коронавірус, вже перейшли на дистанційне навчання.

«Ще день-два моніторимо ситуацію. Ми не виключаємо будь-яких рішень, в тому числі щодо переходу на дистанційне навчання. Динаміка є дуже високою, дуже загрозливою. Такого не було раніше», — зазначив ZAXID.NET Андрій Москаленко.