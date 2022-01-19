На Львівщині рівень госпіталізацій перевищив допустиму норму

На Львівщині стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. Станом на 19 січня, область перевищила показник помаранчевої зони, зокрема, допустиму норму за кількістю госпіталізованих. Раніше показники помаранчевої зони перетнули Івано-Франківська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області. Так, в Івано-Франківській області за минулу добу, 18 січня, виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу.

За даними МОЗ, у Львівській області різко зросла кількість госпіталізованих. У неділю, 16 січня, показник динаміки рівня госпіталізації становив 36,5%, наступного дня – 46,2%, а вже у вівторок, 18 січня, – 57,4% при нормі 50%.

Зазначимо, що помаранчева зона не передбачає додаткових карантинних обмежень, встановлених на державному рівні: їх може запровадити лише місцева влада за власним бажанням. Помаранчева зона є попередженням і свідченням того, що регіон наближається до червоної зони. Крім того, офіційно помаранчеву карантинну зону (як і всі інші) встановлює державна комісія ТЕБ і НС на основі показників МОЗ, проте поки що комісія подібних рішень не ухвалювала. Для встановлення червоної зони потрібно, щоб область три дні поспіль перевищувала три показники для посилення карантину.

Додамо, що після різдвяно-новорічних свят в Україні знову почала зростати кількість хворих на коронавірус. Так, за попередню добу Covid-19 підтвердився у майже 13 тисяч українців. Упродовж останнього тижня Львівська область поруч з Івано-Франківською та Києвом лідирує за кількістю нових випадків захворювання.

Нагадаємо, що через збільшення захворюваності у Львові скасували традиційне загальноміське освячення води на Водохреща.