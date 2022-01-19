Найбільше випадків захворюваності зафіксовано в Івано-Франківському районі – 772 хворих

У Івано-Франківській області за минулу добу, 18 січня, виявили 1575 нових випадків Covid-19. Це найбільша для Прикарпаття кількість виявлених хворих за добу від початку пандемії. Попередній максимум медики фіксували 10 листопада 2021 року, коли виявили 1454 хворих на Covid-19.

За інформацією прес-служби Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за минулу добу, 18 листопада, на території області виявили 1575 нових випадків коронавірусу. Одужало 145 осіб та зареєстровано 3 летальних випадки.

За словами головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області Руслана Савчука, серед хворих – 139 дітей та 30 – медичних працівників, а найбільше випадків захворюваності зафіксовано в Івано-Франківському районі – 772 хворих.

«Неприємно повідомляти таку статистику, адже такої кількості хворих на Прикарпатті не було навіть під час найвищих часів, коли пандемія Covid-19 тільки набирала обертів! Насправді ця ситуація була прогнозованою та очікуваною, адже я та мої колеги кожного дня попереджали громадян про можливість такої ситуації. Зараз маємо результат порушення карантинних норм та обмежень. На жаль, люди до кінця не усвідомлюють всю проблематику даної ситуації та, незважаючи на погіршення епідемічної ситуації на території області, продовжують жити безтурботним звичайним життям», – заявив Руслан Савчук.

Загалом за весь час пандемії на Прикарпатті – 136,5 тис. лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Одужало 122,6 тис. осіб, померло – 3,1 тис.

Найбільше випадків захворюваності зафіксовано в Івано-Франківському районі – 772 хворих