Чин водосвяття очолить єпископ Української єпархії Вірменської апостольської Церкви Маркос Оганесян

Загальноміське освячення води у центрі Львова 19 січня скасували через різке збільшення захворюваності на коронавірус. Масові заходи створюють скупчення людей, що може сприяти зараженості. Тому організованої події не буде, а всі охочі зможуть набрати освяченої води з резервуара впродовж дня.

Як повідомили у міській раді, отці проведуть чин освячення з самого ранку 19 січня. Освячена вода буде доступною цілий день на площі Ринок, а також у церквах міста.

«Ми є свідками того, що нове цунамі цієї пандемічної вірусної інфекції охоплює дедалі більше Україну і, зокрема, наше місто Львів. Але ми розуміємо, що все ж таки, свято Богоявлення відбудеться, богослужіння звершуватимуть у храмах. Розумію, що буде потреба у багатьох з нас набрати освяченої йорданської води. Думаю, що це можна буде зробити – храми є відкриті протягом цілого дня. Також буде освячено воду біля нашої міської ради. Таким чином, можна спокійно собі прийти і, зберігаючи соціальну дистанцію, дотримуючись усіх вимог, набрати собі води», — пояснив капелан Львівської міської ради, о. Павло Дроздяк.

Нагадаємо, цього року чин водосвяття очолить єпископ Української єпархії Вірменської апостольської Церкви Маркос Оганесян. Вже з 11:00 і упродовж дня всі охочі зможуть набрати освяченої води. Її вистачить усім. Для цього буде встановлено резервуар об’ємом 1500 літрів.