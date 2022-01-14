У середу, 19 січня, на свято Богоявлення у Львові відбудеться загальноміське освячення води. У ньому візьмуть участь представники і духовенство усіх християнських конфесій. Чин освячення очолить єпископ Української єпархії Вірменської апостольської Церкви Маркос Оганесян.

«Найголовніше, коли різні конфесії збираються разом на молитву – це показує єдність християн. Екуменічне водосвяття ще раз доводить усім нам, що, незважаючи на відмінності, християни єдині, тому що поклоняються єдиному Богу – Ісусу Христу і прагнуть єдності. Тому що у сучасні важкі часи всім бракує єдності у будь-якому питанні», – цитує духовного пастиря Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці отця Карапета Гарібяна прес-служба міськради.

Спільна молитва розпочнеться на площі Ринок о 13:30. Після цього воду освятять і мешканці зможуть набрати собі води додому. Для цього буде резервуар об’ємом 1500 літрів.

Резервуар встановлять ввечері 18 січня, а вранці його наповнять водою. Як уточнив заступник директора «Львіводоканал» Юрій Свізінський, за технічним станом резервуару стежать, його дезінфікують та ретельно промивають. Артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачатимуть на площу Ринок автоцистерною Галицького ШРП.

Через водосвяття проїзд для трамваїв центром Львова тимчасово перекриють.