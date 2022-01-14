П’ять правил безпечного купання в ополонках на Водохреща
Поради лікаря-терапевта
У вівторок, 19 січня, в Україні відзначатимуть Хрещення Господнє (Водохреща). Цього дня у містах і селах освячують воду, а найбільш сміливі пірнають в ополонку. І хоч міська і обласна влада закликала цього року утриматися від купання у холодній воді, багатьох людей це не зупинить: хтось прагне у такий спосіб оздоровитися (вважається, що вода після освячення є найчистішою і найздоровішою), інші стрибають у воду, щоб випробувати себе, свої можливості або за компанію. Лікарі твердять: купель у крижаній воді для непідготовлених людей може мати серйозні наслідки для здоров’я.
ZAXID.NET попросив лікаря-терапевта Бориса Скачка порадити читачам, як правильно зануритися у холодну воду, щоб не підірвати здоров’я, і кому категорично цього робити не можна.
«Купання у холодній воді, як для моржів, так і для новачків – це завжди стрес для організму. Під час купання буде підвищуватися тиск, частота серцевих скорочень, цукор, холестерин тощо. Тому гіпотонікам і гіпертонікам категорично заходити в ополонки не раджу: у перших тиск ще більше впаде, в других – різко підвищиться. Не варто цього робити і тим, у кого є будь-який вид аритмії. Від контакту з холодною водою буде зростати частота скорочень серця і людина може зірвати ритм, а це може призвести до інфаркту. Людям з цукровим діабетом також варто цього не робити, бо рівень цукру різко підвищиться», – каже Борис Скачко.
Не варто ризикувати здоров’ям і тим, у кого є атеросклероз судин, бо від контакту з холодною водою підвищиться тиск, що позначиться на судинах і чи всі з них витримають, невідомо. Це загрожує інфарктом чи інсультом.
Як підготуватися до купання в ополонці?
Лікар-терапевт Борис Скачко каже, що до занурення у воді взимку треба ретельно готуватися. Якщо не робили цього раніше, то варто це зробити хоч би за кілька днів до купання, бо купання в ополонці непідготовлених людей може завершитися серйозними наслідками для здоров'я.
Що треба і чого не можна робити перед купанням в ополонці:
- За два-три дні до купання не варто іти у баню чи сауну. Будь-яке теплове навантаження збільшить в’язкість крові. У багатьох людей печінка працює не дуже добре і відновлення крові після бані-сауни сповільнюється. І ризик різноманітних ускладнень збільшується.
- А ось контрастний душ за 4-5 днів до занурення в ополонку (краще це робити впродовж року) буде дуже доречний. Це хороше тренування судин, яке допоможе організму легше перенести занурення. Гаряча вода має мати 37-40 градусів, а холодна – 20-22 градуси. Холодною водою з-під крана обливатися не варто, бо можна підхопити застуду.
- За дві доби варто виключити бурні застілля і перед заходом в ополонку не пити ні горілки, ні гарячого чаю. Вони будуть доречними після виходу з води.
- Перед купання не варто їсти їжу, яка довго перетравлюється. За дві години, за словами терапевта, можна з’їсти легкий овочевий суп, пісний борщ чи тушковані або запечені овочі.
- За годину до заходу в ополонку не варто курити. Коли людина курить, у неї згущується кров. Під час купання у холодній воді у неї підвищиться тиск і серце вимушене буде оту густу кров перекачувати. Не у всіх серце може з цим справитися.
П’ять основних правил при зануренні у крижану воду
1. Ніколи не стрибайте в ополонку, особливо вниз головою. Коли у людини раптово скорочуються судини голови, збільшується наповненість кров’ю порожнина черепа. Різко підвищується внутрішньочерепний тиск.
«Ризик зірвати судину чи втратити свідомість доволі високий. Знаю багато прикрих випадків, які закінчувалися реанімацією і навіть смертельними випадками», – каже Борис Скачко.
2. Перед заходом у холодну воду, треба зробити легку зарядку, пробіжку, бо м’язи, коли працюють, виробляють тепло і у людини створюється його запас. Тоді можна спокійно зайти у воду, зануритися, вийти і не переохолодитися.
3. В ополонку слід заходити не різко, а поступово. Підійти до ополонки в тапочках, зануритися у воду, голову бажано не мочити і вийти. Безпечне перебування у воді для непідготовлених людей – 20-30 секунд. На березі повинен чекати хтось з великим рушником, яким варто закутатися з головою.
4. У жодному разі не можна розтирати людину, що вийшла з ополонки, тим паче снігом, бо це буде боляче, можна травмувати шкіру і нанести інфекцію.
5. Одягніть сухий одяг (варто брати вільний, щоб легше і швидше можна було одягнутися) і тоді можна випити гарячого чаю або 100 г горілки (жінки – 50 г). Щоб попередити застуду, лікар радить додати до горілки трішки меленого перцю.