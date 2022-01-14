Безпечне перебування у холодній воді - 1-2 секунди

У вівторок, 19 січня, в Україні відзначатимуть Хрещення Господнє (Водохреща). Цього дня у містах і селах освячують воду, а найбільш сміливі пірнають в ополонку. І хоч міська і обласна влада закликала цього року утриматися від купання у холодній воді, багатьох людей це не зупинить: хтось прагне у такий спосіб оздоровитися (вважається, що вода після освячення є найчистішою і найздоровішою), інші стрибають у воду, щоб випробувати себе, свої можливості або за компанію. Лікарі твердять: купель у крижаній воді для непідготовлених людей може мати серйозні наслідки для здоров’я.

ZAXID.NET попросив лікаря-терапевта Бориса Скачка порадити читачам, як правильно зануритися у холодну воду, щоб не підірвати здоров’я, і кому категорично цього робити не можна.

«Купання у холодній воді, як для моржів, так і для новачків – це завжди стрес для організму. Під час купання буде підвищуватися тиск, частота серцевих скорочень, цукор, холестерин тощо. Тому гіпотонікам і гіпертонікам категорично заходити в ополонки не раджу: у перших тиск ще більше впаде, в других – різко підвищиться. Не варто цього робити і тим, у кого є будь-який вид аритмії. Від контакту з холодною водою буде зростати частота скорочень серця і людина може зірвати ритм, а це може призвести до інфаркту. Людям з цукровим діабетом також варто цього не робити, бо рівень цукру різко підвищиться», – каже Борис Скачко.

Не варто ризикувати здоров’ям і тим, у кого є атеросклероз судин, бо від контакту з холодною водою підвищиться тиск, що позначиться на судинах і чи всі з них витримають, невідомо. Це загрожує інфарктом чи інсультом.

Як підготуватися до купання в ополонці?

Лікар-терапевт Борис Скачко каже, що до занурення у воді взимку треба ретельно готуватися. Якщо не робили цього раніше, то варто це зробити хоч би за кілька днів до купання, бо купання в ополонці непідготовлених людей може завершитися серйозними наслідками для здоров'я.

Що треба і чого не можна робити перед купанням в ополонці:

За два-три дні до купання не варто іти у баню чи сауну. Будь-яке теплове навантаження збільшить в’язкість крові. У багатьох людей печінка працює не дуже добре і відновлення крові після бані-сауни сповільнюється. І ризик різноманітних ускладнень збільшується.

А ось контрастний душ за 4-5 днів до занурення в ополонку (краще це робити впродовж року) буде дуже доречний. Це хороше тренування судин, яке допоможе організму легше перенести занурення. Гаряча вода має мати 37-40 градусів, а холодна – 20-22 градуси. Холодною водою з-під крана обливатися не варто, бо можна підхопити застуду.

За дві доби варто виключити бурні застілля і перед заходом в ополонку не пити ні горілки, ні гарячого чаю. Вони будуть доречними після виходу з води.

Перед купання не варто їсти їжу, яка довго перетравлюється. За дві години, за словами терапевта, можна з’їсти легкий овочевий суп, пісний борщ чи тушковані або запечені овочі.

За годину до заходу в ополонку не варто курити. Коли людина курить, у неї згущується кров. Під час купання у холодній воді у неї підвищиться тиск і серце вимушене буде оту густу кров перекачувати. Не у всіх серце може з цим справитися.

П’ять основних правил при зануренні у крижану воду

1. Ніколи не стрибайте в ополонку, особливо вниз головою. Коли у людини раптово скорочуються судини голови, збільшується наповненість кров’ю порожнина черепа. Різко підвищується внутрішньочерепний тиск.

«Ризик зірвати судину чи втратити свідомість доволі високий. Знаю багато прикрих випадків, які закінчувалися реанімацією і навіть смертельними випадками», – каже Борис Скачко.

2. Перед заходом у холодну воду, треба зробити легку зарядку, пробіжку, бо м’язи, коли працюють, виробляють тепло і у людини створюється його запас. Тоді можна спокійно зайти у воду, зануритися, вийти і не переохолодитися.

3. В ополонку слід заходити не різко, а поступово. Підійти до ополонки в тапочках, зануритися у воду, голову бажано не мочити і вийти. Безпечне перебування у воді для непідготовлених людей – 20-30 секунд. На березі повинен чекати хтось з великим рушником, яким варто закутатися з головою.

4. У жодному разі не можна розтирати людину, що вийшла з ополонки, тим паче снігом, бо це буде боляче, можна травмувати шкіру і нанести інфекцію.

5. Одягніть сухий одяг (варто брати вільний, щоб легше і швидше можна було одягнутися) і тоді можна випити гарячого чаю або 100 г горілки (жінки – 50 г). Щоб попередити застуду, лікар радить додати до горілки трішки меленого перцю.