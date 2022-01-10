У раціон після свят варто додати більше овочів у будь-якому вигляді, зелені, фруктів та ягід

Кожен з нас розуміє, що за ці святкові дні з’їв забагато, але від страв, які подавали господині, несила було відмовитися, настільки вони були апетитні і смачні. Більшість з нас обіцяли собі, що після свят сяде на дієту і всі зайві кілограми, які набрали за ці дні, швидко зійдуть.

Засновниця школи здорового харчування Ольга Дорош твердить: дієти, розвантажувальні дні, чистки чи детокс на соках є неефективними і можуть бути навіть небезпечними для здоров’я. Вона радить читачам ZAXID.NET, як допомогти організму прийти в норму після свят, і додає рецепти корисних страв.

Дієти неефективні для якісного зниження ваги

«Дієти неефективні для якісного зниження ваги. І хоч на дієті ми дійсно швидко можемо втратити кілограми, проте вони так само ж швидко повернуться. Тому найкраще – це почати харчуватись збалансовано і збільшити активність», – каже Ольга Дорош.

Також вона не рекомендує зважуватись одразу після свят. Це неінформативно. Ми набираємо жирову масу дуже повільно, тож переїдання за один вечір чи навіть за 2-3 трапези не може збільшити жир на 1-3 кг. Якщо ви хоча б іноді вставали з-за столу і переставали їсти, то більшість ваги, що додалася за свята – це не жир, а вода та кишкові маси. Тож Ольга Дорош рекомендує зараз не ставати на ваги, а зробити це через тиждень після свят. А зараз просто більше уваги приділити харчуванню та фізичній активності.

Розвантажувальні дні, чистки чи детокс на соках можуть зашкодити здоров’ю

Чимало людей помилково вважають, що розвантажувальні дні, чистки чи детокс на соках допоможуть швидко привести організм до норми. Засновниця школи здорового харчування каже, що це неефективно та може бути навіть небезпечним для здоров’я.

«На щастя, у кожного з нас є своя система детоксу. Це наші печінка, кишечник, нирки та шкіра. Вони активно працювали всі свята, тепер треба зробити все, щоб не заважати їм добре виконувати свою роботу і відпочити від перепрацювання. Тож зараз важливо не переїдати, обмежити жирні страви і бути активним», – каже Ольга Дорош.

Щоб допомогти печінці відновитися, вона радить подбати про режим харчування, звести до мінімуму жирні, гострі, копчені, мариновані страви, харчуватися збалансовано, пити достатньо несолодкої рідини , не вживати алкогольних напоїв та менше курити.

«Кожного разу, коли ми п’ємо алкоголь, печінка працює над тим, щоб розщепити і вивести його з організму. Деякі клітини печінки під час цього процесу гинуть, тому печінка потребує перерви від алкоголю, щоб дати їй можливість регенерувати та створювати нові клітини», – каже Ольга Дорош.

Під час кожного прийому їжі варто додати в раціон порцію харчових волокон: овочів, зелені, фруктів, ягід тощо. Можуть бути свіжі, варені, печені в духовці чи приготовані на пару. Вони покращать перистальтику кишечника, стануть профілактикою від закрепів, а також допоможуть унормувати рівень цукру та холестерину у крові.

Аби допомогти організмові швидше прийти до норми після свят, слід готувати максимально прості та нежирні страви, використовувати менше солі і побільше зелені та сушених трав. Для заправки салатів варто брати олію, на порцію орієнтовно – 1 ч.л.

Найкориснішими методами приготування страв є: варіння, страви приготовані на пару, тушкування, запікання овочів, птиці, риби, м’яса.

Достатня кількість води і чаї без цукру будуть дуже доречними. Допустимі одна-дві кави впродовж дня (бажано також без добавок). Соки, фреші, компоти, узвари містять більше калорій.

«Помилковою є думка про те, що аби схуднути, треба їсти мало, низькокалорійні страви. Насправді, щоб втрачати вагу, треба їсти достатньо для свого віку, зросту, наявної ваги, активності тощо. І обов’язково щодня рухатися (більше ходити, пройти кілька зупинок пішки, залишати авто подалі від роботи, підійматися сходами, а не ліфтом. По можливості додати фітнес, біг, плавання чи танці.

Рецепти смачних і корисних післясвяткових страв:

Запечені котлети з індички (дві порції)

Інгредієнти:

філе індички (курки) 240 г

середня цибулина

половинка болгарського перцю

зелень (кріп, петрушка чи кінза)

сіль, перець

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З допомогою блендера чи м’ясорубки зробити фарш, зайвир жир обрізати. Подрібнити перець, зелень, цибулю; додати спеції. Перемішати і сформувати котлети чи кульки. Випікати на формі для випічки в духовці.

Зручно одразу запекти картоплю (посипте сушеними травами, перцем) на гарнір і гарбуз (до гарбуза додайте сушений чи свіжий розмарин). Солити страви корисніше наприкінці, використовуйте лише йодовану сіль.

Додайте на тарілку жменю зелені, кілька томатів чері, полийте готову картоплю й гарбуз оливковою або ж лляною олією і смачний обід чи вечеря готові.

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Салат з тунцем та квасолею (дві порції)

Інгредієнти:

160 г консервованого у власному соці тунця

щедра жменя шпинату

один огірок

10 томатів чері

фіолетова цибуля за смаком

6 ст.л вареної квасолі (можна використати консервовану, промийте на ситечку від зайвої солі і цукру)

сіль, перець, сушені італійські чи прованські трави за смаком

олія оливкова 4 ч.л, сік лимона за смаком

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Цей салат може бути повноцінним ситним перекусом, сніданком, обідом або ж вечерею.

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Крем-суп з червоної сочевиці (дві порції)

Інгредієнти:

100 г сочевиці

середня морква

одна картоплина

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Сочевицю добре промити. Картоплю, моркву порізати на шматки. Відварити все в одній каструлі, додати трохи спецій. За потреби вилити бульйон в окрему посудину і доливати стільки, скільки буде потрібно вам для консистенції супу. За допомогою блендера збити все до стану пюре, додати ще спецій за смаком, 2 ч.л вершкового масла. Щедро посипати дрібно нарізаною зеленню (петрушкою чи кінзою) та 2 ч.л міксу насіння.

Така страва підійде на обід (можна доповнити чимось білковим, наприклад, ще з’їсти варене яйце чи додати в суп 50 г адигейського сиру) або ж на вечерю.

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Тушкований шпинат з куркою (дві порції)

Інгредієнти:

шпинат свіжий 100 г

філе курки 240 г

одна цибуля

2 ч.л масла гхі, кокосової олії чи будь-якої рафінованої олії

сіль, перець

2 ст.л. сметани

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Дрібно порізати цибулю і потушити на середньому вогні на 2 ч.л олії чи масла гхі. Філе очистити від зайвого жиру, дрібно порізати і тушкувати разом з цибулею 5-7 хв. на більшому вогні. За бажанням на цьому етапі можна додати трохи шампіньйонів.

Шпинат добре помити під протічною водою, дрібно порізати і томити 5 хв. разом з куркою на слабкому вогні. Наприкінці додати спеції, можна видушити зубчик часнику, додати ложку сметани і за потреби трішки води. Дати настоятися 5 хв.

Доповнюємо таку страву гарніром: кашею чи цільнозерновими макаронами, додаємо порцію овочів і отримуємо повноцінний обід, вечерю, а для когось – ситний сніданок.