На Львівщині визначили вісім водойм для купання на Водохреща
Біля озер чергуватимуть медики та рятувальники
Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА оприлюднив список водойм, в яких можна безпечно занурюватися у свято Водохреща, що відбудеться 19 січня. На визначених локаціях чергуватимуть рятувальники та медики.
Безпечними для занурення водоймами визначили вісім об'єктів у всій області:
- м. Львів, вул. Володимира Великого, 14А, парк «Горіховий гай»;
- м. Дрогобич – пляжі на озерах в міському парку ім. Хмельницького, на вул. Франка та вул. Наливайка;
- м. Золочів – пляж на міському озері;
- м. Моршин – пляж на міському озері;
- м. Перемишляни - пляж на міському озері;
- Стрийський район – пляж на водоймі поблизу залізничної станції «Задорожнє»;
- м. Червоноград – в районі підвісного мосту через р. Західний Буг, на території рятувальної станції.
- Яворівський район – пляжі на рекреаційній водоймі Яворівського національного природного парку поблизу с. Верещиця та на Яворівському кар’єрі поблизу с. Цетуля.
«Купання повинно проводитись лише у спеціально облаштованих місцях, де буде організоване чергування рятувальників та медиків, і є можливість за необхідності швидко отримати допомогу фахівців. Тож не проводьте самостійного купання на необлаштованих для цього водних об’єктах», – застерегли фахівці департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.
У випадку непередбачених обставин та нещасних випадків відповідальність за них нестимуть організатори святкових заходів та власники водних об'єктів.
Нагадаємо, ZAXID.NET писав про поради від лікаря для безпечного купання на Водохреща.