У Львові можна купатися в парку Горіховий гай, біля озера чергуватимуть рятувальники та медики

Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА оприлюднив список водойм, в яких можна безпечно занурюватися у свято Водохреща, що відбудеться 19 січня. На визначених локаціях чергуватимуть рятувальники та медики.

Безпечними для занурення водоймами визначили вісім об'єктів у всій області:

м. Львів, вул. Володимира Великого, 14А, парк «Горіховий гай»;

м. Дрогобич – пляжі на озерах в міському парку ім. Хмельницького, на вул. Франка та вул. Наливайка;

м. Золочів – пляж на міському озері;

м. Моршин – пляж на міському озері;

м. Перемишляни - пляж на міському озері;

Стрийський район – пляж на водоймі поблизу залізничної станції «Задорожнє»;

м. Червоноград – в районі підвісного мосту через р. Західний Буг, на території рятувальної станції.

Яворівський район – пляжі на рекреаційній водоймі Яворівського національного природного парку поблизу с. Верещиця та на Яворівському кар’єрі поблизу с. Цетуля.

«Купання повинно проводитись лише у спеціально облаштованих місцях, де буде організоване чергування рятувальників та медиків, і є можливість за необхідності швидко отримати допомогу фахівців. Тож не проводьте самостійного купання на необлаштованих для цього водних об’єктах», – застерегли фахівці департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

У випадку непередбачених обставин та нещасних випадків відповідальність за них нестимуть організатори святкових заходів та власники водних об'єктів.

Нагадаємо, ZAXID.NET писав про поради від лікаря для безпечного купання на Водохреща.