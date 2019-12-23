Міський голова Львова оголосив конкурс на найкреативнішу ялинку

Мер Львова Андрій Садовий запросив взяти участь у конкурсі фото креативних ялинок. Переможцю пообіцяли подарунок. Цією акцією міський голова готує львів’ян до Року культури, яким оголосили 2020 рік.

Як повідомляє прес-служба, мер запропонував охочим до креативу опублікувати у мережі Facebook фото нестандартних ялинок. Переможе та світлина ялинки, яка набере найбільше вподобань. Її власник отримає в подарунок річний абонемент на двох на усі заходи, що відбуватимуться у Львівському органному залі.

Сам міський голова продемонстрував ялинку із книжок.

«А у вас є ялинка? Бо наша ялинка в Ратуші особлива цього року — це ялинка з книжок. Бо наступний, 2020 рік — це рік культури у Львові. Але ми говоримо не лише про культуру у мистецтві, ми говоримо про культуру в громадському житті, в політиці, в економіці, в транспорті. Мені було б дуже цікаво побачити, які ж ваші креативні ялинки? Робіть селфі зі своєю ялинкою і надсилайте у коментарі. За фото, яке набере найбільше лайків, ви отримаєте приз — абонемент на дві особи в Органний зал на цілий рік. Веселих свят і класних фото», — запросив до участі міський голова Львова Андрій Садовий.

Фото з нестандарними ялинками слід опублікувати у коментарі під постом Андрія Садового.