Львівська міськрада запропонувала Amazon відкрити штаб-квартиру у Львові

Найбільшу компанію світу Amazon запрошують до Львова. Лист за підписом міського голови Львова Андрія Садового з пропозицією розглянути Львів як можливу локацію для повномасштабного розміщення у місті штаб-квартири Amazon 12 березня скерували на ім’я генерального директора компанії Джефа Безоса.

«Багато фахівців справедливо вважають Львів одним з головних ІТ-міст України: тут працює близько 30 тис. ІТ-спеціалістів, а оборот ІТ-компаній Львова становить 14,4% ВВП міста. У Львові розташовані офіси понад 200 профільних компаній та працює Львівський ІТ-кластер. Львів — це молодіжна столиця України. Понад 120 тисяч студентів здобувають вищу освіту в місті, а це 17% від усього населення міста. В місті розташовані одні з найбільших університетів, які готують та підвищують кваліфікацію ІТ-спеціалістів. Щороку у Львові проводять безліч заходів, спрямованих на популяризацію, розвиток та інноваційність в галузі інформаційних технологій — воркшопи, хакатони та ідеатони. Також цьогоріч стартувало будівництво двох великих ІТ-парків — це Innovation District IT Park та Lviv Tech City. Зважаючи на це, маю честь звернутися до Вас з пропозицією розмістити Штаб-квартиру Вашої компанії у м. Львові. Принагідно хочу Вас запевнити, що Львівська міська рада гарантує повний супровід у відкритті Штаб-квартири у Львові», — зазначено у листі.

Міська рада гарантує супровід цього проекту ‒ виділити земельну ділянку, підвести мережі та супутню інфраструктуру.

Свою ініціативу місто аргументує тим, що незабаром до Львова прийде компанія Ring, яка належить Amazon. Тож відкриття штаб-квартири Amazon було би послідовним наступним кроком.

Компанія-розробник розумних дверних дзвінків Ring незабаром відкриє офіс у Львові. Тут планують працевлаштувати сто людей, переважно embedded-інженерів, інформує Ain.ua. Представники компанії вже розглядають варіанти оренди приміщення для офісу.

У лютому компанію Ring за мільярд доларів купила Amazon. У Нью-Йорку бізнес-гіганту не вдалося відкрити свою штаб-квартиру, тому компанія розглядає варіанти інших локацій.

«Станом на сьогодні ми запропонували себе як місто, яке готове брати участь у цьому конкурсі, і самі проявляємо ініціативу. У Львові є перелік ділянок, які незадіяні, є інші варіанти, які можна запропонувати Amazon. Але треба насамперед вивчити їхні конкретні запити. Було б приємно, якби найбільша компанія світу мала змогу прийти до Львова і України», ‒ розповів ZAXID.NET заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Amazon.com — один із перших інтернет-сервісів з продажу товарів. Це найбільша у світі за обігом компанія у цій сфері. У 2019 році компанія стала найдорожчою у світі, обійшовши Microsoft.