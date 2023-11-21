Старовинні монети, що митники передали Львівському історичному музею

Працівники львівської митниці у вівторок, 21 листопада, передали вилучені у контрабандистів історичні цінності представникам музеїв. Про це повідомляє прес-служба митниці.

Монети 18-19-го століть, старовинні поштові марки і бони – короткочасні боргові зобов’язання у вигляді цінних паперів – отримали Львівський історичний музей, меморіальний комплекс «Національний музей історії України у Другій світовій війні» і Державний історико-культурний заповідник «Межибіж». Загальна вартість переданих цінностей становить 1,5 млн грн.

«Якщо говорити про Львівський історичний музей, то за п’ять минулих років Львівська митниця передала нам близько 50 предметів історично-культурної цінності. Найбільша колекція – це 43 одинці стародавньої зброї», – прокоментував директор Львівського історичного музею Роман Чмелик.

Він додав, що працівники музею провели близько п’яти тисяч експертиз вилучених митниками предметів старовини, які згодом надійшли в розпорядження Міністерства культури. У Львівському історичному музею хочуть також організувати виставку з предметів, що належать до культурної спадщини України і були вилучені під час спроби їх незаконного вивезення за кордон.