Бурштин, який митники перехопили в «Борисполі», був задекларований як одяг

Митники з поліцейськими затримали в аеропорту «Бориспіль» 285 кілограмів необробленого бурштину. Багаж, який був задекларований як одяг, мав потрапити в Китай.

За повідомленням Київської митниці, масштабну партію необробленого бурштину затримали увечері в п’ятницю, 4 грудня. Вантажне відправлення в статусі несупроводжуваного багажу в кількості 13 місць відправник намагався доставити літаком з України в Китай через аеропорт «Бориспіль». При цьому бурштин відправник задекларував як одяг.

«Однак при митному огляді в кожному пакунку виявлено необроблений бурштин різного розміру і відтінків. Загальна його вага – 285 кг», – повідомили митники.

Вони зазначили, що це одна з найбільших партій необробленого бурштину в історії Київської митниці.

Наразі весь бурштин поліція вилучила в рамках відкритого кримінального провадження.

Фото Київської митниці

Нагадаємо, поклади бурштину в Україні залягають на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей. У цих регіонах широко практикують нелегальний видобуток бурштину і подальший його продаж. Такий видобуток через його безконтрольність завдає серйозної шкоди для екології, оскільки під час цього йде вимивання ґрунтів і винищення лісів. На відновлення екології після таких дій місцевих старателів необхідні десятки років.