Новий одяг видавали за гуманітарну допомогу, щоб уникнути сплати митних платежів

На кордоні з Польщею виявили контрабанду нового одягу різних брендів, який приховали серед гуманітарної допомоги. Його вартість попередньо оцінили у понад 25 мільйонів гривень.

Речі намагались ввезти в Україну через пункт пропуску «Ягодин» у вантажівці Man на німецькій реєстрації, повідомляє Західне управління Держприкордонслужби.

«Серед «гуманітарки» виявили 16 262 одиниці нового одягу різних брендів, який не було зазначено у товаросупровідних документах. Товар, за попередньою оцінкою, коштує 25 мільйонів 775 тисяч гривень», — повідомили в ДПСУ.

Огляд вантажу проводила спільна група прикордонників, працівників СБУ та Держмитслужби. За документами, вантаж «гуманітарної допомоги» везли на адресу благодійної організації, якої саме – у повідомленні не вказано.

Прихований вантаж до рішення суду митники вилучили. Складено протокол за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.