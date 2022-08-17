Підсумком проекту має стати видання книги (фото ілюстративне)

Митців, які боронять Україну, запрошують взяти участь в проекті «Досвід війни: Українські голоси». Цей проект соціальної дії «Experience of war: Ukrainian voices» («Досвід війни: українські голоси» був підтриманий Британською Радою. Він ппокликаний згуртувати українців через творчість, розповісти про митців, які воюютьза Україну (зокрема, письменників), які переживають війну в Україні на власному досвіді, їх натхненні приклади та творчість.

Проект передбачає проведення п’яти онлайн-зустрічей із творцями з залученням широкої аудиторії та видання книги, в якій будуть представлені найкращі зразки творчості митців про війну в Україні. Авторами та менеджерами проекту є Володимир Віхляєв, член Національних спілок письменників та журналістів України, академік Міжнародної літературно-мистецької академії України, екс-голова Запорізької обласної організації Національної спілки письменників України. Також менеджером проекту є Ярослав Карпець, член Національних спілок письменників та журналістів України, культурний діяч, організатор культурно-мистецьких подій у Києві, редактор стрічки новин сайту журналу «Дніпро».

Проект познайомить читача з авторами мистецьких творів та авторів один із одним, допоможе зануритись у індивідуальний досвід митця через приналежність його до певної громади, а також покаже цей досвід у всеукраїнському масштабі, відкриє нові імена, сприятиме усвідомленню сили і значення слова, осмисленню теми війни в Україні, і, зокрема, можливих шляхів відбудови України.

Через онлайн-зустрічі представники різних громад зможуть комунікувати із митцями інших громад, поколінь, досвідів та їх історій, пов’язаних із війною. Це посилить інформаційний фронт у війні проти росії.

Після завершення проекту читачі бібліотек й широка громадськість матимуть змогу ознайомитись із надрукованою книгою.

Організатори проекту просять тих митців-воїнів, які хочуть взяти участь у проекті, надсилати автобіографію, фото в хорошій якості та мистецький доробок на електронну пошту: experienceofwarukrainianvoices@gmail.com

Проект має короткі строки виконання: твори потрібно надіслати до кінця серпня.

Ідея проекту виникла у рамках «Active Citizens Camp» («Табір активних громадян») для молодіжних лідерів на тему «Social cohesion» («Соціальне згуртування»).

«Active Citizens» («Активні громадяни») – це програма, яка поєднує активістів із 77 країн, що реалізовується Британською Радою за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах програми House of Europe, метою якої є підтримка професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС.

Проект втілюється в межах Active Citizens Camp, який є частиною програми House of Europe за фінансової підтримки Європейського Союзу та адмініструється ГО «Місто Активних Громадян».