Міжнародні резерви України сягнули майже 28 млрд доларів. Це більше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили в Національному банку України.

Станом на 1 грудня міжнародні резерви попередньо становили 27,9 млрд доларів. Зранку 24 лютого цей показник становив 27,4 млрд.

У Нацбанку пояснюють, що у листопаді резерви зросли на 10,7% завдяки надходженням міжнародної допомоги, меншим обсягам чистого продажу валюти Національним банком, а також помірним борговим виплатам країни в іноземній валюті.

Загалом упродовж листопада динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники: операції з управління державним боргом; операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку; переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У державному регуляторі заявили, що поточний обсяг міжнародних резервів дозволить фінансувати імпорт протягом 3,5 місяця. Цього достатньо для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.