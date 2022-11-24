Банки України готуються до тотального блекауту

В Україні у разі тривалої відсутності електроенергії працюватимуть 760 чергових банківських відділень у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей. Про це у четвер, 24 листопада, повідомила прес-служба Національного банку України.

Зазначається, що чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи. Чергові відділення вже мають все необхідне обладнання та резервні канали зв'язку. Також туди залучать додатковий персонал та касову техніку, встановлять більше банкоматів.

Також організовано безперебійну роботу контактних центрів НБУ і системно важливих банків для інформування клієнтів про наявність, місце розташування і графік роботи критично важливих відділень банків у містах.

З переліком чергових відділень можна ознайомитись за посиланням.

«Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень у такий спосіб, щоб за необхідності вони стали місцем прихистку для всіх, хто його потребуватиме – Пунктами незламності», – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Йдеться про відділення 14 банків: А-Банк, Альфа Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Південний, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Таскомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Укрсиббанк, Універсал Банк.

Для зниження навантажень на відділення банкам рекомендовано автоматично продовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.