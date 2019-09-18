Міжнародний експофорум ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу FoReCH 2019

Форум відбудеться у Києві із 25 до 27 вересня 2019 року

Із 25 до 27 вересня 2019 року в Києві відбудеться головна професійна подія сектору HoReCa в Україні – Міжнародний експофорум ресторанно-готельного бізнесу та клінінгу FoReCH.

FoReCH 2019 це:

- 13 000 м2 виставкової площі;

- понад 220 компаній з більшості регіонів України й зарубіжних країн, а саме з Італії, Китаю, Литви, Німеччини, Польщі, Туреччини та Франції;

- участь лідерів галузі індустрії гостинності;

- кращий комунікаційний майданчик для професіоналів ринку HoReCa;

- інноваційні рішення і сучасні технології;

- масштабна навчальна програма, майстер-класи, презентації;

- понад 10 000 відвідувачів, більшість з яких є керівниками та провідними менеджерами компаній індустрії гостинності;

- вдало побудована експозиція форуму, що дозволяє забезпечити весь комплекс товарів і послуг для якісної роботи підприємств громадського харчування і готельного бізнесу в Україні, а також клінінгове обладнання і технології для вендингу.

Що варто відвідати на FoReCH 2019?

• InRestForum – це професійний майданчик семінарів, який об’єднує найкращих спікерів – професіоналів ресторанної справи. InRestForum це: управління, кухня, сервіс, персонал, маркетинг, концепція, тренди.

• Традиційно експозиція FoReCh буде представлена великою кількістю майстер-класів від провідних шеф-кухарів, пекарів і кондитерів України та зарубіжжя. Основними майданчиками з майстер-класами стануть стенди компаній: «Новий Проект», «Контакт», «METRO Cash & Carry Україна», «Маресто», «Профітекс», «Акорд Груп» та інші.

• For Coffee Community – це професійна подія для кавової індустрії. Понад 20 годин корисної інформації, тільки кращі спікери, актуальні теми та нові підходи, які зможуть вивести ваш кавовий бізнес на новий рівень. Реальні кейси від провідних кавових експертів.

• Практикум «HACCP в ресторані для власника і керівника: інструкція по успішному впровадженню». Практикум буде корисний всім, хто не до кінця впевнений у тому, як правильно впровадити HACCP у себе в ресторані, які завдання і кому поставити, що контролювати.

• Дводенний семінар «HACCP для HoReCa» призначений для всіх операторів ринку у сфері HoReCa. Фахівці компанії PROFI CLUB допоможуть Вам в найкоротші терміни адаптувати систему харчової безпеки саме для Вашого закладу (ресторану, кафе, бару, кондитерської, пекарні).

• Інтенсив по роботі менеджера (адміністратора) ресторану. Інтенсив буде корисний для ресторанних менеджерів, керівників ресторанів, тих, хто вирішив будувати кар'єру у сфері ресторанного бізнесу, майбутніх менеджерів та адміністраторів.

• Ikawa Roast Battle – захід в якому учасники змагаються в майстерності обсмаження кави на ростерах IKawa.

• CulinART – конкурс творчої кухні. Конкурс організований для всіх кухарів-професіоналів, які хотіли б отримати новий досвід і продемонструвати свій талант і креативність.

• Ukrainian Brewers Cup – чемпіонат України серед бариста, які надають перевагу ручним методам приготування кави.

• KYIV ROASTER VILLAGE – це експозиція кращих брендів кави на головній виставці для сегменту HoReCa в Україні.

• Craft & Farming Products – експозиція натуральних продуктів від фермерів та локальних виробників

• Чистота та охайність – запорука успіху будь-якого закладу! Вперше в рамках виставки FoReCH відбудеться конкурс професійної майстерності серед клінінгових компаній – «Майстер Чистоти».

Наймасштабніша виставка FoReCH вже багато років є комунікаційним майданчиком та виставкою ефективних рішень для індустрії гостинності. Виставка задає нові тренди руху індустрії гостинності шляхом презентацій новітнього обладнання, технологій, послуг та рішень, а також обміну передовим досвідом відкриття та управління бізнесу в секторі HoReCa.

Дата та місце проведення: 25-27 вересня 2019 р., МВЦ, Київ, Броварський проспект, 15, метро «Лівобережна».

Детальна інформація на сайті forech.kiev.ua

Вартість входу до 25 вересня – 100 грн, через сервіс: Concert.ua. З 25 вересня вартість складе 120 грн. в касі МВЦ.