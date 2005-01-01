Гра за правилами

У Львові впорядкують виступи вуличних музикантів та запровадять обов’язкове отримання ними дозволів на виступи. Однією з найважливіших новацій є заборона використання звукопідсилювальної техніки на усій території міста. Таке рішення у п’ятницю, 30 березня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Де виступатимуть вуличні музиканти?

Прийнята концепція передбачає поділ Львова на три зони, у кожній з яких будуть різні правила виступів вуличних музикантів.

Перша зона – пл. Ринок, де виступ дозволений лише біля криниць-фонтанів у робочі з 16:00 до 22:00 та у вихідні з 12:00 до 22:00. Тут дозволена інструментальна музика без використання духових та ударних інструментів і звукопідсилювальних пристроїв.

Друга зона – вулиці, прилеглі до пл. Ринок у ареалі, обмеженому вул. Підвальною, Винниченка, Валовою, Гонти, Театральною, просп. Свободи. У цій зоні дозволені виступи музикантів у робочі з 16:00 до 22:00 та у вихідні з 12:00 до 22:00 без використання ударних інструментів, а також без звукопідсилювальної апаратури.

Як уточнила ZAXID.NET директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда, співати музикантам у першій і другій зоні дозволено, але без звукопідсилювальної апаратури, а репертуар має бути погоджений з комісією при мерії.

Третя зона – решта території міста, де музиканти можуть виступати щодня з 12:00 до 22:00 та використовувати будь-які музичні інструменти з урахуванням норм рівня шуму згідно з законодавством.

Крім того, у мерії планують розробити мобільний додаток, у якому музиканти зможуть обрати місце для виступу, а також відображатимуться графіки виступів виконавців.

Як отримати дозвіл на вступ?

Навіть у дозволеному місці і в дозволений правилами час без документу від спеціальної комісії ЛМР виконавець виступати не зможе.

Для отримання дозволу музикант має звернутися у ЦНАП або електронним зверненням на сайті міськради. У звернені необхідно зазначити місце, час та дату проведення запланованого виступу, репертуар, опис та перелік обладнання, яке використовуватиметься під час виступу.

Таке звернення розгляне спеціальна комісія, яка, у разі позитивного рішення, видасть музиканту відповідний документ. Після цього виконавець зможе влаштувати виступ, але лише за умови, що він матиме при собі виданий комісією документ, не використовуватиме підсилювальної техніки і не перекриватиме проїжджих частин вулиць, тротуарів та узбіч.

Як контролюватимуть дотримання нових правил?

Наявність дозволів на виступ перевірятимуть працівники ЛКП «Муніципальна варта».

Як розповів ZAXID.NET начальник управління безпеки міста Юрій Діль, штрафувати музикантів, які грають без дозволів, «муніципали» не будуть, оскільки такі штрафи не передбачені законодавством.

«У разі відсутності дозволів, працівники «Муніципальної варти» будуть просити музикантів покинути місце або ж отримати дозвіл», – зазначив Юрій Діль.

На його думку, такі дозволи будуть зручні і самим музикантам, адже вони не конфліктуватимуть між собою за місце та час заходу, а матимуть чіткий графік виступів.

Крім того, наразі в ЛМР готують ухвалу про закупівлю пристроїв для вимірювання шуму. Адже зараз «муніципал», за словами Діля, не може визначити, чи перевищують вуличні концерти дозволені санітарними нормами рівні шуму в місті.

Водночас мова виконання пісень у прийнятій концепції не вказана. Наталія Бунда пояснила ZAXID.NET, що в кожному конкретному випадку остаточне рішення прийматиме комісія, до якої увійдуть представники музикантів, юристи, працівники мерії.

Нагадаємо, що два дні тому депутатка міськради від «Свободи» Мар’яна Батюк зареєструвала проект ухвали, яка передбачає заборону викання пісень російською мовою. Однак чи розглядатимуть цей проект ухвали на найближчих засіданнях сесії ЛМР депутати, наразі не відомо.

Нові правила не поширюватимуться на виступи, які здійснюються у межах міських заходів, що регламентуються окремими розпорядженнями мера, а також на митців, які працюють у приміщеннях.

Навіщо потрібні правила для музикантів?

Новими правилами мерія хоче впорядкувати виступи музикантів перш за все в центральній частині міста, де вони часом перекрикують один одного.

«Рішення зумовлене тим, що хочемо впорядкувати вуличні виступи та навантаження на історичну частину Львова, яка належить до історичної спадщини ЮНЕСКО, забезпечити комфортні умовим проживання для мешканців і туристів, естетичний зовнішній вигляд міста, а також комфортні умови роботи музикантів. Концепція напрацьована робочою групою, до якої входили депутати ЛМР, представники вуличних музикантів та управлінь міськради», – розповіла директорка департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунда.

За словами заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрія Москаленка, обговорення концепції тривали протягом півроку. «Нам важливо, щоб це рішення підтримувало культурне середовище. Тоді воно може бути імплементоване», – наголосив Москаленко.

Впроваджуватимуть нові правила поступово. За словами Москаленка, на це знадобиться близько двох місяців, зокрема, на придбання пристроїв для вимірювання шуму та розробку мобільного додатку.