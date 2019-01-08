Модільяні, Малевич, Пікассо

Видання Artsy, що розповідає про мистецтва, склало список найдорожчих картин, проданих на аукціонах у 2018 році. У рейтинг потрапили роботи Модільяні, Пікассо, Клода Моне та інших.

Незважаючи на те, що у 2018 році аукціони не мали такого «блокбастера», яким у 2017 році була картина Леонардо да Вінчі, продана Christie's за 450,3 млн доларів, колекціонери заплатили десятки мільйонів за твори мистецтва.

Згідно зі звітом аукціону Sotheby’s у 2018 році їхня виручка досягла 5,3 млрд доларів, перевищивши підсумки 2017 року на 12%. Аукціонний дім Christie’s виручив лише за перше півріччя 4 млрд доларів, а загальні продажі виросли на 26%.

Нижче – десять найбільших аукціоних лотів, проданих у 2018 році.

Амедео Модільяні, «Оголена, що лежить», 1917



157,2 млн доларів, Аукціонний дім Sotheby's, Нью-Йорк

Картину Модільяні, на якій зображена оголена француженка, раніше заборонила цензура через непристойність. Виставку, на якій художник вперше представив серію «оголених» картин, закрили за кілька годин після відкриття. Попередній власник у 2003 році купив картину за 26,9 млн доларів. Сума 157,2 млн доларів стала рекордом для аукціонного дому.

Пабло Пікассо, «Молода дівчина з квітковим кошиком», 1905

115 млн доларів, Аукціонний дім Christie's, Нью-Йорк

Картина походить з колекції мільярдера Девіда Рокфеллера, який помер у 2017 році. Колекція була розпродана у травні 2018 року за рекордну суму – 646 мільйонів доларів. «Дівчина з квітковим кошиком» була найдорожчим лотом з колекції. Колись вона належала Гертруді Стайн. Рокфеллер придбав картину у 1968 році.

Едвард Гоппер, «Опівнічники», 1929

91,9 млн доларів, Аукціонний дім Christie's, Нью-Йорк

Інша назва картини - «Рагу по-китайськи». За інформацією New York Times, картина дісталася художньому музею Сіетла. У 2012-2013 роках картина була включена до експонатів ретроспективи Гоппера в паризькому Гран-Пале. Едвард Гоппер (1882-1967) - американський художник, живописець, графік, один із найбільших урбаністів XX ст.

Девід Гокні, «Портрет художника (Басейн з двома фігурами)», 1972

90,3 млн доларів, Аукціонний дім Christie's, Нью-Йорк

Продаж цієї картини дозволив 81-річному Гокні стати найдорожчим живим художником. Раніше рекорд належав Джеффові Кунсу, роботу якого було куплено у 2013 році за 58,4 млн доларів. За картину боролися два анонімних учасника аукціону в телефонному режимі. Попередньо робота 1972 року оцінювалася в 80 млн доларів. Ім'я покупця тримається в таємниці, проте ЗМІ вважають, що ним став британський мільярдер Джо Левіс.

Казимир Малевич, «Супрематична композиція», 1916

85,8 млн доларів, Аукціонний дім Christie's, Нью-Йорк

Новим власником твору став нью-йоркський арт-дилер Бретт Горві, співвласник галереї Levy & Gorvy, який торгувався від імені анонімного клієнта. У 1927 році Малевич виставляв цю картину на виставках у Варшаві, а пізніше в Берліні. Потім «Супрематична композиція» перебувала в Німеччині, пізніше експонувалася в музеях Нью-Йорка і Амстердама. У 2008 році картину повернули спадкоємцям Малевича. В останній раз вона була продана на аукціоні в 2008 році за 60 млн доларів.

Клод Моне, «Латаття», 1914-17

84,7 млн доларів, Аукціонний дім Christie's, Нью-Йорк

Ця картина, що належить до великої серії, написаної Моне. На аукціон картина також потрапила з колекції Рокфелерів. Сума стала рекордною для Моне.

Анрі Матісс, «Одаліска, що лежить під магноліями», 1923

80,7 млн доларів, Аукціонний дім Christie's, Нью-Йорк

Цей твір так само походить з колекції Рокфелерів. І це також рекордна ціна за роботу Матісса. Картина, як і інші зображення одалісок, створена під впливом подорожі Матісса до Марокко. Матісс романтизував образ одалісок, зобразивши їх у вигляді розкішних красунь. Працювати над серією художник почав в Ніцці, куди переїхав у 1917 році за порадою лікарів.

Констянтін Бранкузі, «Складна дівчина (портрет Ненсі Кунарда)», 1932

71,2 млн доларів, Аукціонний дім Christie's, Нью-Йорк

У 1955 році колекціонери Елізабет і Фредерік Стаффорд купили цю скульптуру у самого Бранкузі за 5 тис. доларів. І з цього часу вона перебувала у власності їх сім’ї. Константін Бранкузі (1876- 1957) - румунський та французький скульптор, один із засновників абстрактної скульптури, яскравий представник паризької школи. Учень Оґюста Родена.

Віллем де Кунінг, «Жінка як пейзаж», 1954-55

68,9 млн доларів, Аукціонний дім Christie's, Нью-Йорк

Віллем де Кунінг - американський художник. Виходець із Нідерландів, в 1926 емігрував до США. Один з найяскравіших представників абстрактного експресіонізму. Його абстрактні полотна, написані дуже широким, потужним мазком.

Пабло Пікассо, «Жінка в береті та картатій сукні (Марія Тереза Вальтер)», 1937

69,4 млн доларів, Аукціонний дім Sotheby's, Лондон

На картині (на головному фото) зображена коханка та муза художника Марія Тереза Вальтер, яка є матір'ю однієї з його доньок. Інший портрет Вальтер, який Пікассо написав у 1932-му, вісім років тому був проданий за рекордні 106 мільйонів доларів - на той момент картина була найдорожчим твором мистецтва в світі, проданим на торгах.

Фото: Sotheby's, Christie's, Artchive