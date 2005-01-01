МОК довічно дискваліфікував ще 11 російських учасників Олімпіади в Сочі

Спортсмени позбавлені права бути акредитованими для команд літніх і зимових Олімпійських ігор

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) застосував санкції за порушення антидопінгових правил проти ще 11 російських спортсменів, що брали участь в Олімпіаді 2014 року. Про це повідомляється на сайті комітету.

Як зазначається, 11 спортсменів позбавлені права бути акредитованими в будь-якій якості для всіх команд літніх і зимових Олімпійських ігор. Дане рішення ухвалила комісія на чолі з Денисом Освальдом після відповідного розслідування.

Як зазначається, серед довічно відсторонених - лижники Нікіта Крюков, Олександр Безсмертних і Наталія Матвєєва, саночники Альберт Демченко і Тетяна Іванова, ковзанярі Іван Скобрев і Артем Кузнєцов, бобслеїсти Людмила Удобкіна і Максим Бєлугін, хокеїстки Тетяна Бурина і Анна Щукіна.

Результати всіх цих спортсменів на Іграх 2014 анульовані, в тому числі, Іванова і Демченко позбавлені срібних медалей Олімпійських ігор.

Як відомо, 5 грудня Міжнародний Олімпійський комітет відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.