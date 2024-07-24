Торік у жовтні МОК заявив про намір започаткувати перші в історії Олімпійські ігри з кіберспорту

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) на своїй 142-й сесії одноголосно проголосував за створення Олімпійських ігор з кіберспорту. Перші змагання відбудуться у Саудівській Аравії у 2025 році. Про це 23 липня повідомила пресслужба організації.

«Це справді нова ера для МОК. Завдяки голосуванню сесією МОК створення Олімпійських ігор з кіберспорту ми не відстаємо від цифрової революції. Кіберспортивна спільнота, представлена ​​в нашій Комісії з кіберспорту, з ентузіазмом підтримала цю ініціативу», – зазначив президент комітету Томас Бах.

Після свого рішення МОК негайно розпочне роботу з вибору міста, часу та місця проведення змагань, титулів, які будуть розігруватись, процесу кваліфікації для гравців та інше.

У Міжнародному олімпійському комітеті зазначають, що створять нову спеціальну структуру в рамках своєї організації, що застосовуватиме інший підхід до фінансування та організації цих Олімпійських ігор. Першими партнерами організації стануть міжнародні федерації, які вже займаються електронною версією свого виду спорту, і які розглядаються для включення в Олімпійські ігри з кіберспорту. Окрім цього, до співпраці залучать Національні олімпійські комітети, які включають кіберспорт у свою діяльність.

До слова, з 2018 року МОК займається проведенням кіберспортивних заходів. А в жовтні 2023 року в МОК офіційно заявили, що планують створити перші в історії Олімпійські ігри з кіберспорту.